Достижения.рф

«Куда ещё худеть?»: поклонники обеспокоены внешним видом Алины Загитовой

Фанаты обсуждают резкое похудение Алины Загитовой
Алина Загитова (Фото: Instagram* / @azagitova)

23-летняя олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала в личном блоге новое видео, в котором призналась, что вновь немного похудела.



Спортсменка отметила, что заметила минус один килограмм после пережитого стресса.

Однако вместо комплиментов в комментариях появились тревожные сообщения. Подписчики заявили, что фигуристка и так заметно сбросила вес, а дальнейшее похудение может негативно сказаться на здоровье. Некоторые интернет-пользователи предположили, что изменения во внешности выглядят слишком резкими, и посоветовали ей внимательнее отнестись к своему состоянию.

Сама Загитова на волну обсуждений никак не отреагировала. Ранее она признавалась, что бывает недовольна своей внешностью, а также рассказывала, что сталкивалась с жёсткими замечаниями по поводу веса во время спортивной карьеры.

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0