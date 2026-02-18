«Куда ещё худеть?»: поклонники обеспокоены внешним видом Алины Загитовой

18 февраля 2026, 14:10

Фанаты обсуждают резкое похудение Алины Загитовой

Алина Загитова (Фото: Instagram* / @azagitova)

23-летняя олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала в личном блоге новое видео, в котором призналась, что вновь немного похудела.