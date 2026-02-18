«Куда ещё худеть?»: поклонники обеспокоены внешним видом Алины Загитовой
23-летняя олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала в личном блоге новое видео, в котором призналась, что вновь немного похудела.
Спортсменка отметила, что заметила минус один килограмм после пережитого стресса.
Однако вместо комплиментов в комментариях появились тревожные сообщения. Подписчики заявили, что фигуристка и так заметно сбросила вес, а дальнейшее похудение может негативно сказаться на здоровье. Некоторые интернет-пользователи предположили, что изменения во внешности выглядят слишком резкими, и посоветовали ей внимательнее отнестись к своему состоянию.
Сама Загитова на волну обсуждений никак не отреагировала. Ранее она признавалась, что бывает недовольна своей внешностью, а также рассказывала, что сталкивалась с жёсткими замечаниями по поводу веса во время спортивной карьеры.
