«Я выбрала быть суперзвездой»: Ольга Бузова призналась, что живет ради поклонников

18 февраля 2026, 13:58

Ольга Бузова приехала в Новосибирск с презентацией фильма «Равиоли Оли»

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Звезда российского шоу-бизнеса Ольга Бузова приехала в Новосибирск с презентацией романтического фильма «Равиоли Оли», где она исполнила главную роль.





Телезвезда призналась, что ей удалось заслужить любовь и признание публики благодаря вере в себя, строжайшей дисциплине и трудолюбию. Она добавила, что в мае исполнится 22 года, с тех пор, как Бузова появилась на телевидении. При этом она призналась, что уже давно мечтала исполнить главную роль в кино.





«Уверена, со мной было легко работать. В профессии я очень послушная, и все знают, как со мной комфортно работать. Тем более исполнить главную роль в кино было моей большой мечтой, и я очень трепетно к этому отношусь. А фильм хочу посмотреть одна. Сяду спокойно и посмотрю его от начала до конца», — приводит Om1 Новосибирск слова Бузовой.

«Я не могу вас подвести. Не могу. Я живу для вас, я выбрала быть суперзвездой», — заключила она.