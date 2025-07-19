«Куда глаза глядят»: стало известно, где сейчас покинувшая Россию Кристина Орбакайте

19 июля 2025, 12:08

Покинувшая Россию певица Кристина Орбакайте находится в Сингапуре

Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Дочь примадонны Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте сейчас находится в Сингапуре. Об этом исполнительница песни «Мир, в котором я живу» написала в соцсетях.





Она уточнила, что находится там с 13-летней дочкой Клавдией и супругом Михаилом Земцовым. Эмигрировавшая в США женщина путешествует по миру.





«Мы в Сингапуре вышли прогуляться. Идем, куда глаза глядят. Разведываем обстановку», — поделилась Орбакайте.

