«Куда глаза глядят»: стало известно, где сейчас покинувшая Россию Кристина Орбакайте
Покинувшая Россию певица Кристина Орбакайте находится в Сингапуре
Дочь примадонны Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте сейчас находится в Сингапуре. Об этом исполнительница песни «Мир, в котором я живу» написала в соцсетях.
Она уточнила, что находится там с 13-летней дочкой Клавдией и супругом Михаилом Земцовым. Эмигрировавшая в США женщина путешествует по миру.
«Мы в Сингапуре вышли прогуляться. Идем, куда глаза глядят. Разведываем обстановку», — поделилась Орбакайте.Буквально пару дней назад звезда демонстрировала кадры с Бали, а именно, на водопаде Себату. Перед этим она была в Японии. Кристина Орбакайте уехала из России в 2022 году, периодически возвращаясь на заработки. Знаменитость проживает с семьей в Майами.