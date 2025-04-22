«Всё готово, и моё платье в том числе»: Волочкова прокомментировала слухи об отмене свадьбы дочери

Анастасия Волочкова (фото: Instagram* @volochkova_art)
Анастасия Волочкова возмущена слухами об отмене свадьбы её дочери. Балерина опровергла эти сведения и заявила, что торжество состоится по плану – жених и невеста уже отправились в Петербург.
«Я не знаю, что там пишут, а про то, что отменила свадьбу – это всё провокация. Выгодно только тем, кто от зависти не хочет, чтобы эта свадьба состоялась», – отметила Волочкова в беседе с порталом Woman.ru.Балерина подчеркнула, что свадьба состоится по плану в Петербурге, в особняке Мясникова. К торжеству уже всё готово, в том числе и платье самой балерины.
Волочкова отметила, что приедет в Петербург на один день, а после мероприятия вернётся в Москву, где сыграет в спектакле «Одержимость».
«Так что хочу сказать всем: не ведитесь на провокации, это безумие! Свадьба будет», – заключила звезда.Читайте также:
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Анастасия Чинкова