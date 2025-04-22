«Я буду королевой, а Ариша — принцессой»: Анастасия Волочкова рассказала о предстоящей свадьбе дочери

Анастасия Волочкова (Фото: Телеграм @volochkova_anastasiya)
Анастасия Волочкова заявила, что на свадьбу ее дочери придут 25-30 человек. Балерина подчеркнула, что торжество пройдет в закрытом формате.
Свадьба единственной дочери балерины Ариадны пройдет 26 апреля в Санкт-Петербурге. Организацией мероприятия занялась Волочкова: она арендовала особняк Мясникова, а еще уточнила, что мероприятие пройдет в золотом тронном зале поместья. В разговоре с VOICE Анастасия рассказала, что журналисты не будут допущены на церемонию бракосочетания.
Все дело в том, что невеста не любит чрезмерное внимание прессы.
Балерина сообщила, что Ариадна захотела сделать свадьбу в стиле Гэтсби. По словам Анастасии, для нее и для дочки платья будут сшиты на заказ.
Со слов Волочковой, как раз у лестницы можно будет побеседовать с прессой. Анастасия выразила надежду, что Ариадна не откажется общаться с журналистами.
Читайте также:
«Организовывал приезды звезд, он умел их встречать и обаять»: Ксения Собчак поделилась воспоминаниями о покойном Зурабе Церетели
«Мой шок от его скульптур я так ярко помню»: Рената Литвинова высказалась о Зурабе Церетели
«Рука не поднимается никому отдать»: сестра Жанны Фриске показала её бережно сохранённый гардероб
Все дело в том, что невеста не любит чрезмерное внимание прессы.
«Но с журналистами я пообщаюсь где-то с 3.30, в 4 начинается сбор гостей в субботу», — призналась Волочкова.
Балерина сообщила, что Ариадна захотела сделать свадьбу в стиле Гэтсби. По словам Анастасии, для нее и для дочки платья будут сшиты на заказ.
«Платье для Ариши шьет Ира Волкова, моя портниха и дизайнер всех моих балетных костюмов и пачек, в которых я танцевала в Мариинском театре и в Большом. Она же шила Арише платье на выпускной. Тоже очень красивое было платье. Мое платье будет шить дизайнер Анна Керимова, оно тоже очень красивое. Я буду королевой, а Ариша — принцессой», — отметила Волочкова.
Анастасия уточнила, что на торжестве будут лишь друзья семьи.
«Убранство будет очень красивое в зале. Будут очень красиво украшены столы и лестница парадная», — рассказала балерина.
Со слов Волочковой, как раз у лестницы можно будет побеседовать с прессой. Анастасия выразила надежду, что Ариадна не откажется общаться с журналистами.
«Она вообще этого не любит. Просто, когда в Москве проходят мои мероприятия, я всегда вправе полностью всё контролировать, организовывать, накрывать для вас столы. А здесь это не моё пространство, поэтому будет более закрытый формат», — добавила балерина.
Читайте также:
«Организовывал приезды звезд, он умел их встречать и обаять»: Ксения Собчак поделилась воспоминаниями о покойном Зурабе Церетели
«Мой шок от его скульптур я так ярко помню»: Рената Литвинова высказалась о Зурабе Церетели
«Рука не поднимается никому отдать»: сестра Жанны Фриске показала её бережно сохранённый гардероб
Ольга Енгалычева