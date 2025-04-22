«Я буду королевой, а Ариша — принцессой»: Анастасия Волочкова рассказала о предстоящей свадьбе дочери

Возможно, имя Алексея Лукина, российского актёра, пока не на слуху у широкой публики, но его персонажи Иван Иванов в сериале «Ивановы-Ивановы» и Степан в «Казачке» уже завоевали сердца многих зрителей. Сегодня артисту исполняется 26 лет. О его карьере и личной жизни — в материале «Радио 1».