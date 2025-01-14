Дети Малинина дерутся за наследство при жизни отца: куда пропал артист после слов об СВО, обвинения в предательстве

Александр Малинин (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Народный артист России Александр Малинин известен исполнением песен «Коррида», «Любовь и разлука», «Белый конь». В последние годы певец редко появляется на публике и дает интервью.
О том, как складывается карьера артиста после скандала из-за молчания об СВО и где живет Александр Малинин сегодня — в материале «Радио 1».
Обвинения в предательстве, недвижимость за границей и плохие продажи: как живет Александр Малинин сегодня
По данным СМИ, артист проживет в Мюнхене, где его жена Эмма владеет клиникой и ведет медицинскую практику. Однако в одном из своих обращений Малинин сообщил, что он никогда не жил за границей на постоянной основе. По его словам, он выезжает из России только по работе и для отдыха.
Примечательно, что в России певец не перестает давать концерты. В марте текущего года певец выступит в Москве и Подольске. Как сообщают организаторы концертов, билеты на выступления Малинина плохо продаются, поскольку для бывших поклонников он теперь иностранец, который приезжает в страну на заработки.
Стоит отметить, что некоторые недоброжелатели ставят певцу в упрек звание народного артиста Украины.
В последние годы Александр Николаевич выходил на сцену со своим старшим сыном 43-летним Никитой. Творческую карьеру Никиты Малинина назвать успешной нельзя, он пишет музыку, выпускает новые альбомы, но это не приносит ему желаемой популярности. Возможно, выступая вместе с сыном, 66-летний певец рассчитывал привлечь внимание зрителей к творчеству наследника, однако эти надежды не оправдались.
Успехами двойняшек Фрола и Устиньи Александр Малинин очень гордится. Младший сын артиста хорошо рисует, он окончил художественное училище в Мюнхене и продолжает учёбу в университете кинематографии.
Предмет особой гордости семьи — Устинья Малинина. Девушка пошла по стопам отца, она занимается вокалом под руководством именитых преподавателей Лондона.
Далёкой от своей родины выросла и «американская дочь» Малинина, 37-летняя Кира Евдокимова. Своё родство со знаменитым артистом Кира доказала, прибегнув к тесту ДНК. На отношения отца и дочери положительный результат теста не повлиял — они не общаются.
Однако несколько лет назад Кира Евдокимова обратилась в суд, добиваясь права быть включенной в список наследников Александра Малинина. При этом Кира согласна на моральную компенсацию, её устроила бы сумма в 15 млн рублей. Девушка не скрывает, что опасается остаться без положенной ей доли.
После начала спецоперации Александр Малинин не говорил о своем отношении к событиям в мире. В январе 2024 года депутат гордумы Саратова Роман Грибов раскритиковал чиновников, которые разрешили провести в городе концерты артиста. По словам парламентария, артист якобы «поет гимны украинским националистам».
Депутат напомнил, что Малинин уехал за рубеж после начала СВО, продолжает зарабатывать деньги в России и за все время так и не выразил свою позицию по спецоперации. В то же время участник СВО из Саратова Олег Мысов потребовал от Малинина «персональных извинений» из-за исполнения песни «Червона калина», которая считается неофициальным гимном украинских националистов.
После обвинений в свой адрес Александр Малинин в марте 2024 года заявил, что является гражданином России и готов участвовать в СВО. Также он обратил внимание, что с 2014 года не исполняет композицию «Червона калина».
Александр Малинин и его жена Эмма, по данным KP.RU, несколько лет назад купили жилье в Германии, а также владеют виллой в Испании.
Последний раз отъезд Александра Малинина из России обсуждали в августе 2023 года. Тогда Эмма Малинина рассказала, что они с семьей отправились на отдых в Италию, заявив, что это семейная традиция, которой они не изменяют уже долгие годы. При этом артист продолжает утверждать, что пределы России он покидает исключительно для отдыха или решения некоторых рабочих вопросов.
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Обвинения в предательстве, недвижимость за границей и плохие продажи: как живет Александр Малинин сегодня
По данным СМИ, артист проживет в Мюнхене, где его жена Эмма владеет клиникой и ведет медицинскую практику. Однако в одном из своих обращений Малинин сообщил, что он никогда не жил за границей на постоянной основе. По его словам, он выезжает из России только по работе и для отдыха.
Примечательно, что в России певец не перестает давать концерты. В марте текущего года певец выступит в Москве и Подольске. Как сообщают организаторы концертов, билеты на выступления Малинина плохо продаются, поскольку для бывших поклонников он теперь иностранец, который приезжает в страну на заработки.
Стоит отметить, что некоторые недоброжелатели ставят певцу в упрек звание народного артиста Украины.
«Я был просто в шоке. И до сих пор в шоке. Вокруг меня бесконечная ложь. Да, я когда-то записал альбомы украинских народных песен. Это было в 2003 году. И произошло это в рамках международного проекта. Тогда Россия и Украина были двумя братскими странами. А сегодня в прессе пишут, что я народный артист Украины, но не пишут, что я народный артист России! Как бы забывают! Это очень странное отношение», — так Малинин прокомментировал негативные комментарии пользователей в сети.
Непризнанная дочь и борьба детей Александра Малинина за наследство
В последние годы Александр Николаевич выходил на сцену со своим старшим сыном 43-летним Никитой. Творческую карьеру Никиты Малинина назвать успешной нельзя, он пишет музыку, выпускает новые альбомы, но это не приносит ему желаемой популярности. Возможно, выступая вместе с сыном, 66-летний певец рассчитывал привлечь внимание зрителей к творчеству наследника, однако эти надежды не оправдались.
Успехами двойняшек Фрола и Устиньи Александр Малинин очень гордится. Младший сын артиста хорошо рисует, он окончил художественное училище в Мюнхене и продолжает учёбу в университете кинематографии.
Предмет особой гордости семьи — Устинья Малинина. Девушка пошла по стопам отца, она занимается вокалом под руководством именитых преподавателей Лондона.
Александр Малинин, его супруга Эмма и их дети Фрол и Устинья (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)
Далёкой от своей родины выросла и «американская дочь» Малинина, 37-летняя Кира Евдокимова. Своё родство со знаменитым артистом Кира доказала, прибегнув к тесту ДНК. На отношения отца и дочери положительный результат теста не повлиял — они не общаются.
Однако несколько лет назад Кира Евдокимова обратилась в суд, добиваясь права быть включенной в список наследников Александра Малинина. При этом Кира согласна на моральную компенсацию, её устроила бы сумма в 15 млн рублей. Девушка не скрывает, что опасается остаться без положенной ей доли.
Что говорил Александр Малинин о спецоперации
После начала спецоперации Александр Малинин не говорил о своем отношении к событиям в мире. В январе 2024 года депутат гордумы Саратова Роман Грибов раскритиковал чиновников, которые разрешили провести в городе концерты артиста. По словам парламентария, артист якобы «поет гимны украинским националистам».
Депутат напомнил, что Малинин уехал за рубеж после начала СВО, продолжает зарабатывать деньги в России и за все время так и не выразил свою позицию по спецоперации. В то же время участник СВО из Саратова Олег Мысов потребовал от Малинина «персональных извинений» из-за исполнения песни «Червона калина», которая считается неофициальным гимном украинских националистов.
После обвинений в свой адрес Александр Малинин в марте 2024 года заявил, что является гражданином России и готов участвовать в СВО. Также он обратил внимание, что с 2014 года не исполняет композицию «Червона калина».
«В последнее время в Сети появилось очень много ложной, дискредитирующей меня информации. Я русский. <...> А что касается СВО, так я в армии служил, присягу принимал и верен ей до сих пор. Если нужно будет идти Родину защищать, я готов», — пояснил исполнитель.
Что известно об имуществе Малинина за рубежом
Александр Малинин и его жена Эмма, по данным KP.RU, несколько лет назад купили жилье в Германии, а также владеют виллой в Испании.
Александр Малинин (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Последний раз отъезд Александра Малинина из России обсуждали в августе 2023 года. Тогда Эмма Малинина рассказала, что они с семьей отправились на отдых в Италию, заявив, что это семейная традиция, которой они не изменяют уже долгие годы. При этом артист продолжает утверждать, что пределы России он покидает исключительно для отдыха или решения некоторых рабочих вопросов.
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Екатерина Коршунова