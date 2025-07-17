«Счастье оно и такое тоже»: Лариса Гузеева выложила несколько теплых и откровенных снимков без макияжа с любимым питомцем
Лариса Гузеева опубликовала повседневные фото без макияжа и с любимой собакой
Лариса Гузеева удивила поклонников, опубликовав в личном блоге откровенное фото без макияжа с питомцем на руках. Актриса предстала в простом домашнем образе, без привычного «звездного» лоска. Череда снимков, которые она публикует в последнее время, находит теплую поддержку среди фанатов.
На самом деле ведущая шоу «Давай поженимся» уже почти неделю выкладывает подобные фото, на которых трепетно обнимается с любимой собакой породы мальтипу по кличке Жужа. Первый подобный пост она сделала с видом на море, пожелав подписчиком замечательного лета. Затем показала совместный отдых, на котором Жужа вальяжно развалилась на диване, радуясь ласке от хозяйки.
«Счастье оно и такое тоже. И вам самого разного — какое пожелаете! Очень важно вовремя делать паузу: не высказывать все, что приходит в голову, не спешить рвать отношения, признаваться в любви, признаваться в нелюбви. Живём дальше!», — подписала фото Гузеева.Самым последним снимком на данный момент стал тот, на котором телеведущая запечатлена в расслабленном виде, держа на руках своего домашнего питомца.
Без макияжа, укладки и нарядных костюмов, звезда выбрала простую оранжевую рубашку и небрежный пучок на голове, показав себя настоящей и естественной.
Гузеева отметила, что любого человека с возрастом становится любить сложнее, ведь невольно узнаешь «каждому цену». Но в глубине души всем хочется любви безусловной, искренней и честной, просто потому что без нее нельзя. И счастье — найти того, кто способен тебе ее подарить.
Поклонники вновь засыпали пост сердечками, восхищаясь смелостью и открытостью актрисы. В последней череде постов звезды многие указали, что она им такой нравится намного больше, и приятно видеть у нее столь «настоящий» и в то же время «счастливый» образ.
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