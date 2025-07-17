«Счастье оно и такое тоже»: Лариса Гузеева выложила несколько теплых и откровенных снимков без макияжа с любимым питомцем

17 июля 2025, 07:52

Лариса Гузеева опубликовала повседневные фото без макияжа и с любимой собакой

Лариса Гузеева (Фото: Instagram* @_larisa_guzeeva_)

Лариса Гузеева удивила поклонников, опубликовав в личном блоге откровенное фото без макияжа с питомцем на руках. Актриса предстала в простом домашнем образе, без привычного «звездного» лоска. Череда снимков, которые она публикует в последнее время, находит теплую поддержку среди фанатов.





На самом деле ведущая шоу «Давай поженимся» уже почти неделю выкладывает подобные фото, на которых трепетно обнимается с любимой собакой породы мальтипу по кличке Жужа. Первый подобный пост она сделала с видом на море, пожелав подписчиком замечательного лета. Затем показала совместный отдых, на котором Жужа вальяжно развалилась на диване, радуясь ласке от хозяйки.





«Счастье оно и такое тоже. И вам самого разного — какое пожелаете! Очень важно вовремя делать паузу: не высказывать все, что приходит в голову, не спешить рвать отношения, признаваться в любви, признаваться в нелюбви. Живём дальше!», — подписала фото Гузеева.

Лариса Гузеева (Фото: Instagram* @_larisa_guzeeva_)

