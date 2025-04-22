Звезде сериала «Ивановы-Ивановы» Алексею Лукину 26 лет: как он стал актером без образования и почему скрывает любимую

Алексей Лукин (фото: Instagram* @ lesha_lukin)
Возможно, имя Алексея Лукина, российского актёра, пока не на слуху у широкой публики, но его персонажи Иван Иванов в сериале «Ивановы-Ивановы» и Степан в «Казачке» уже завоевали сердца многих зрителей. Сегодня артисту исполняется 26 лет. О его карьере и личной жизни — в материале «Радио 1».
Актером быть не собирался
Алексей Лукин появился на свет 22 апреля 1999 года в Москве. Впоследствии он вместе с родителями перебрался в Сергиев Посад. Алексей — старший ребёнок в семье, у него есть ещё трое братьев и сестёр: Влада, Матвей и Елисей.
Родители Алексея не творческие люди, мама работает в больнице, а папа имеет небольшой собственный бизнес. В детстве и Лукин не собирался становиться актёром. Он долгое время занимался футболом и мечтал о спортивной карьере.
Алексей и Влада Лукины (фото: Instagram* @ lesha_lukin)
В отличие от брата, его сестра Влада увлекалась театром и посещала актерские курсы. Однажды Алексей попал с сестрой на съёмки рекламы «Доширака», где приметили внешность будущего актера и попросили сыграть роль.
Эта съемка изменила всё. Лукину понравилось присутствовать в кадре, и появилась новая мечта — работа в кино. С 2010 года Алексей обучался актёрскому мастерству, сценической речи и пластике в Агентстве President Kids. Через два года перешел на актерские курсы в Государственный клуб «Современник». В 2016 году Лукин стал студентом ГИТИСа, выбрав специальность «актерское искусство».
Параллельно с учебой Алексей Лукин снималась в рекламе и эпизодических ролях в кино.
Работа в кино
Алексей Лукин (фото: Instagram* @ lesha_lukin)
Алексей Лукин начал свою карьеру в кино в 2012 году, когда ему было 13 лет. Он сыграл эпизодическую роль в сериале «Второе дыхание». Позже были незначительные роли в «Дело врачей», «Прокурорская проверка», «Чемпионы», «Призрак», «Сводные судьбы» и многие другие.
Первая главная роль досталась актеру в сериале «Ивановы-Ивановы». Съемки начались, когда Лукин уже учился в ГИТИСе, и ввиду большой занятости на площадке Алексей был вынужден бросить учебу. На этом настоял Виталий Шляппо, продюсер «Ивановых-Ивановых».
«Он мне сказал: «Ты понимаешь, что надо из института уходить?». Я сказал: «Да, я уйду». Просто выскочило «Да, я уйду». Не думал, что буду уходить, но получилось так», — рассказывал Лукин в интервью для Fametime FM.
Благодаря участию в этом проекте, Алексей стал известен по всей стране, а режиссёры обратили внимание на его талант. За «Ивановыми-Ивановами» последовал сериал «Контакт», в исторический фильм «Пётр I: Последний царь и первый император» и комедийный фильм «Казачок».
Сейчас фильмография Лукина насчитывает более 30 работ. Актер планирует продолжить учебу, но на это пока просто не хватает времени.
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Личная жизнь
Алексей Лукин (фото: Instagram* @ lesha_lukin)
Алексей Лукин предпочитает не рассказывать о подробностях личной жизни. В одном из своих интервью актёр рассказал, что уже несколько лет он состоит в отношениях с девушкой, с которой познакомился в социальных сетях. При этом он не раскрывает её имя и не показывает совместные фотографии.
«Больше всего мне понравилось то, что она не видела никаких сериалов с моим участием и не знала обо мне», — делился актер.
Как сейчас живет актер?
Алексей Лукин (фото: Instagram* @ lesha_lukin)
Алексей Лукин продолжает творческую деятельность. В 2023 году актёр вместе с отцом Владиславом стал участником десятого юбилейного сезона реалити-шоу «Последний герой», которое транслировалось на телеканале «ТВ-3». Лукин стал победителем этого шоу.
В 2025 году Алексей Лукин примет участие в работе над тремя проектами: «Хрущёвский синдром: пора взрослеть», «Казачок-2» и «Этерна». Актер много трудится, и, несмотря на то, что он виртуозно играет мальчиков-мажоров, сам он таковым не является. Алексей знает цену деньгам и умело с ними обращается. Он уверен, что это из-за воспитания в многодетной семье.
«Даже если у меня будут большие деньги, то не куплю вещь за 100 тысяч рублей. Я, наверное, так воспитан. Мы многодетные и имеем немного другой подход к деньгам», — цитирует Лукина kp.ru.
Артист также поделился, что его доходы не столь велики, как может показаться. Все свои заработки он откладывает на приобретение квартиры в столице.
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