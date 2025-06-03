Кудрявцева обматерила мошенников из-за «Л’Этуаль»
Лера Кудрявцева заявила о сливе данных после заказа в «Л’Этуаль»
Лера Кудрявцева едва не стала жертвой мошенников, заказав товар в интернет-магазине «Л’Этуаль».
Ведущая рассказала, что ей позвонил якобы курьер, запросивший код из SMS, и тут же «вклинился» «Роскомнадзор». Заподозрив неладное, Кудрявцева бросила трубку и обматерила перезвонившую «сотрудницу Роскомнадзора».
Девушка заявила, что заказ ей так и не доставили, а затем он был отменен самим «Л’Этуаль». Телезвезда задалась вопросом, как мошенники узнали о ее заказе и предположила, что интернет-магазин «сливает» данные клиентов:
«Там сливается база заказов? Или как это происходит?» — задалась она вопросом.После инцидента Кудрявцева получила уведомление о входе в ее учетную запись на «Госуслугах» с нового устройства, что наводит на мысль о попытке взлома. Ситуация вызвала у телеведущей серьезный стресс.