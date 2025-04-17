Кудрявцева опровергла слухи об огромной задолженности мужа перед ФНС

Лера Кудрявцева (Фото: Telegram/lerakudryavtseva)
Сегодня появились данные о том, что муж телеведущей Леры Кудрявцевой хоккеист Игорь Макаров должен налоговой 2,1 миллиона рублей. По информации Mash, у мужчины был бизнес, связанный с торговлей. Погасить долг спортсмен якобы не может, потому что нигде не работает. Подробности выяснило издание Super.
«ИП давно закрыто, долгов нет. ИП не закрывают, даже если долг в один рубль. Поэтому странная непроверенная информация», — прокомментировала Кудрявцева.В январе прошлого года теледива говорила, что ушла от хоккеиста спустя десять лет брака. Причиной были названы проблемы спортсмена с алкоголем. Позже Кудрявцева заявила, что «уйти — не равно развестись», дав понять, что не планирует развод. Сегодня, судя по совместным фото, у пары все хорошо.
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