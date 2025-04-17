Участник «Битвы экстрасенсов» Шепс снимает порчу при согласии на смерть четырёх родных

Александр Шепс (Фото: Instagram*/alexandersheps.ru)
Победитель 14-ого сезона шоу «Битва экстрасенсов» Александр Шепс снимает порчу с клиентов только после подписания соглашения на смерть рода и четырех родственников. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на одну из клиенток экстрасенса.
При этом сегодня в очереди на прием к «медиуму» стоят 30 тысяч человек, указывают обозреватели. Уточняется, что магический прием стоит 50 тысяч рублей без доп. услуг. Любовный приворот обойдется примерно в 40 тысяч, а за снятие порчи придется подписать «договор с дьяволом» на смерть четырех родных.
Кроме того, Шепс занимается спиритическими обрядами в определенные дни месяца. Известно, что на них большой спрос, клиенты хотят встретиться со своими «мёртвыми родственниками» с помощью Александра. Помимо всего прочего, мужчина продает «магические» атрибуты, имея с этого примерно два миллиона ежемесячно. Речь идет о пауках, камнях и осиновых колах.
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*Запрещен в РФ
Кроме того, Шепс занимается спиритическими обрядами в определенные дни месяца. Известно, что на них большой спрос, клиенты хотят встретиться со своими «мёртвыми родственниками» с помощью Александра. Помимо всего прочего, мужчина продает «магические» атрибуты, имея с этого примерно два миллиона ежемесячно. Речь идет о пауках, камнях и осиновых колах.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов