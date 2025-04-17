Mash: цена на корпоративы Кристины Орбакайте снизилась до 3 млн руб

Кристина Орбакайте (Фото: Telegram/orbakaite_k_telegram)
Певица Кристина Орбакайте снизила гонорар за корпоративы до трех миллионов рублей, пишет Telegram-канал Mash. Уточняется, что это почти вдвое меньше, чем прошлый ценник.
Авторы публикации утверждают, что концертные организаторы специально называют заказчикам сумму в шесть миллионов для создания образа востребованности. По информации журналистов, гонорар исполнительницы за границей сейчас равен 50 тысячам евро (4,6 миллиона рублей), а в России концерт хотят продать за 4,5 миллиона. Кроме того, организаторы делают вид, что у Орбакайте все расписано и нет точного прайса.
Российские концертники взвинчивают цену до шести миллионов за зарубежные концерты, используя старые афиши, чтобы потом сторговаться до 4,5 миллиона или как получится, пишет Mash. Обозреватели заключили, что Орбакайте стала выступать в качестве допа к программе юмориста Максима Галкина*, чей гонорар составляет 150 тысяч евро (более 14 млн рублей). По такой схеме родственники певицы Аллы Пугачевой выступали в Праге для украинцев.
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*Признан иноагентом в РФ
Российские концертники взвинчивают цену до шести миллионов за зарубежные концерты, используя старые афиши, чтобы потом сторговаться до 4,5 миллиона или как получится, пишет Mash. Обозреватели заключили, что Орбакайте стала выступать в качестве допа к программе юмориста Максима Галкина*, чей гонорар составляет 150 тысяч евро (более 14 млн рублей). По такой схеме родственники певицы Аллы Пугачевой выступали в Праге для украинцев.
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*Признан иноагентом в РФ
Никита Кротов