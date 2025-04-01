Кудрявцева поздравила Лазарева с днём рождения и выложила с ним архивные фото

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев (Фото: Instagram*, @leratv)
Сегодня, 1 апреля, певец Сергей Лазарев празднует свой день рождения. Одной из первых его поздравила телеведущая Лера Кудрявцева, с которой он был в отношениях.
Кудрявцева разместила в личном блоге фото с артистом разных лет.
Сергей и Лера начали встречаться в 2008 году, расстались они в 2012-м. Через год, в 2013 году, Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова.
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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
«Сереня, с днём рождения, мой дружочек! Твори, радуй, будь здоров и счастлив! «…» Люблю, обнимаю, горжусь! Будь счастлив каждую минуту!» — написала Кудрявцева.Лазарев поблагодарил телезвезду за тёплые слова.
Сергей и Лера начали встречаться в 2008 году, расстались они в 2012-м. Через год, в 2013 году, Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова.
«Я влюбилась в спортсмена. Серёжа, кстати, долго не разговаривал со мной из-за этого. Лазарев просто был женат на своей работе, я хотела детей. Мы разговаривали о малышах, думали, но не сложилось. С тех пор столько времени прошло!» — объясняла телеведущая.Сам музыкант всегда нежно говорит об экс-возлюбленной.
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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Анастасия Чубина