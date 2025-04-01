Ушла от мужа, похоронила сына Певцова и не хотела выходить замуж: звезде «Бандитского Петербурга» Ольге Дроздовой 60 лет

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская родила естественным путем в 46 лет. Подробностями она поделилась с порталом Woman.ru. Женщина подчеркнула, что ее образ жизни практически не изменился, а беременность прошла легко. Тем не менее вопросы были.