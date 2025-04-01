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Ушла от мужа, похоронила сына Певцова и не хотела выходить замуж: звезде «Бандитского Петербурга» Ольге Дроздовой 60 лет

Ольга Дроздова (фото: Instagram* / @dima_pevtsov)

Ольга Дроздова (фото: Instagram* / @dima_pevtsov)

Ольга Дроздова — одна из самых ярких и талантливых актрис российского театра и кино. Всенародную любовь она завоевала благодаря ролям в культовых фильмах и сериалах, среди которых особое место занимает криминальная драма «Бандитский Петербург».
Помимо успешной карьеры, её жизнь полна личных побед и трагедий. 1 апреля 2025 года актриса отмечает 60-летний юбилей. «Радио 1» расскажет о её творческом пути и трагических событиях.

Биография Ольги Дроздовой: детство и юность


Будущая актриса родилась 1 апреля 1965 года в городе Находка. Её отец, Борис Дроздов, был капитаном дальнего плавания и происходил из обедневшего дворянского рода, а мать Мария имела цыганские корни.

После смерти отца семья оказалась в сложном положении. 15-летняя Ольга помогала матери: мыла полы, ухаживала за растениями, а её первая запись в трудовой книжке значилась как «рабочий-озеленитель». Однако, несмотря на трудности, она окончила школу с золотой медалью.

Ольга Дроздова (фото: Instagram* / @dima_pevtsov)

Сначала Дроздова поступила во Владивостокский институт искусств, но вскоре забрала документы и отправилась в Свердловск, где с первой попытки поступила в театральный ВУЗ. Там же началась её кинематографическая карьера, но вскоре амбициозная студентка поняла, что хочет большего, и перебралась в Москву. В Театральное училище имени Щепкина она поступила без труда, и этот шаг стал решающим в её судьбе.

Начало карьеры и работа в «Современнике»


Уже к окончанию училища Дроздова получила предложения сразу от нескольких театров. Её выбор пал на легендарный «Современник», где она быстро стала одной из ведущих актрис. На сцене театра она исполнила главные роли в спектаклях «Три сестры», «Три товарища», «Виндзорские насмешницы», «Вишнёвый сад».

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В 2019 году, после смерти художественного руководителя театра Галины Волчек, Ольга ещё некоторое время оставалась в труппе, но позже решила уйти из театра.

Кинематографический успех Дроздовой и «Бандитский Петербург»


В кино Дроздова дебютировала в 1985 году в фильме «Лиха беда начало», а первую популярность ей принесла приключенческая мелодрама «Алиса и Букинист» (1992), где её партнёром стал Дмитрий Певцов.

Настоящий прорыв в карьере актрисы произошёл после выхода сериала «Бандитский Петербург-2», где она также сыграла в дуэте с Певцовым. Изначально Ольга сомневалась, стоит ли сниматься в криминальной драме, но, прочитав сценарий, согласилась. Эта роль принесла ей всенародную известность и стала одной из самых запоминающихся в её карьере.

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов (фото: Instagram* / @dima_pevtsov)

В дальнейшем актриса исполнила значимые роли в фильмах:

  • «Остановка по требованию» (конец 90-х);
  • «Александр Пушкин» (2002);
  • «Коко Шанель» (2004).
В 2015 году за вклад в искусство Ольга Дроздова получила звание «Народная артистка Российской Федерации».

В последние годы актриса стала более избирательно подходить к выбору ролей. Среди её недавних работ — историческая драма «Легенда о Коловрате» (2017), фантастический триллер «Зеркало Гезелла» (2019) и сериал «Вслух!» (2022).

Личная жизнь Ольги Дроздовой: история любви с Дмитрием Певцовым


Знакомство Ольги Дроздовой и Дмитрия Певцова произошло на съёмках фильма «Прогулка по эшафоту». В тот момент за Ольгой ухаживал мужчина из Швейцарии, а Певцов только пережил разрыв с Ларисой Блажко, матерью его сына Даниила.

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Ольга признавалась, что любовь между ней и Дмитрием не вспыхнула мгновенно.

«Проба была самой обычной, но в конце ее мы должны были поцеловаться. Не было между нами ни вспышки молнии, ни озарения. Прошел день, другой, и я вдруг поняла, что мне не хватает Димы. Видимо, он это тоже почувствовал и на третий день позвонил, пригласив на свой спектакль», — рассказала актриса.

Однако путь к браку оказался непростым. Первым супругом актрисы был Александр Боровиков. Его мать не одобряла брак, считая Ольгу провинциалкой с корыстными мотивами. Отношения были полны ревности и конфликтов, а в итоге закончились разводом.

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов (фото: Instagram* / @dima_pevtsov)

Четыре года Певцов терпеливо добивался согласия возлюбленной. В итоге он устроил сюрприз, заманив ее на «съемки» в ЗАГС, где уже ждали друзья. Дроздова уступила.

«Не имеет значения моя правота. Имеет значение то, что мы вместе, и то, что нам Господь дал встретиться. Это нужно нести, покуда есть силы дышать», — сказал артист в эфире программы «Прямая линия жизни» на телеканале «Спас».

Семейные трагедии и рождение долгожданного сына


Тяжёлым ударом для семьи стала трагическая гибель сына Дмитрия — Даниила Певцова, который в 2012 году трагически погиб.

«Он взлетел, как ангел…» — рассказывал Певцов.

Певцов тяжело переживал утрату, и именно Ольга помогла ему справиться с горем, временно увезя за границу, подальше от внимания прессы. К тому же, актриса и сама успела подружиться с Даниилом, поэтому его смерть стала ударом и для нее.

«Мы все потеряли, нам всем досталось тогда. Я попыталась Диму просто увезти, а на самом деле, Дмитрий Анатольевич потерялся, и надо было его немного украсть. Я это и сделала, украла его из Москвы на две-три недели», — поделилась Дроздова.

Долгожданное материнством Дроздовой


Общих детей у пары не было 15 лет, так как у Ольги были проблемы с зачатием. Медикам не удалось помочь, и тогда актриса обратилась к вере.

В 2007 году 42-летняя Ольга родила сына Елисея. Во время беременности актриса набрала 25 кг, а после родов пережила нервный срыв. Но счастье материнства перекрыло все трудности.

Ольга Дроздова с сыном (фото: Instagram* / @dima_pevtsov)

Приёмная дочь и семейные ценности


В 2018 году супруги представили публике девушку по имени Алена, назвав её своей приёмной дочерью. Позже выяснилось, что она — студентка, которой Дроздова и Певцов решили помочь: поселили у себя, обеспечили обучение и работу в «Певцовътеатре».

«У меня есть собственные родители: мама, папа, бабушка, сестренка. А в семье Дмитрия Анатольевича и Ольги Борисовны, ну как-то появилась! Я поступила к ним на курс в 2013 году, вот так мы и познакомились», — объяснила Алена.

В 2023 году Алена вышла замуж, а Ольга и Дмитрий присутствовали на её свадьбе, радуясь за воспитанницу.

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#карьера
«Было тревожно»: бывшая жена Джигарханяна рассказала о своих родах в 46 лет
Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что родила естественным путем в 46 лет
01 апреля 2025, 16:52

Виталина Цымбалюк-Романовская (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская родила естественным путем в 46 лет. Подробностями она поделилась с порталом Woman.ru. Женщина подчеркнула, что ее образ жизни практически не изменился, а беременность прошла легко. Тем не менее вопросы были.
«Для меня это первый раз, было много вопросов и тревожно, но все прошло хорошо. Рожала естественно», — поделилась Цымбалюк-Романовская.
Стало известно, что знаменитость родила в начале марта, но положение свое не афишировала. По ее словам, все девять месяцев никто ничего не знал. Виталина Цымбалюк-Романовская работала на протяжении всей беременности и занималась ремонтом. При этом она ограничила посещение светских мероприятий.

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«Возможно, ты станешь бабушкой»: сын-подросток Погребняк шокировал ее
17-летний сын Марии Погребняк Артем заявил ей, что она скоро станет бабушкой
01 апреля 2025, 16:34

Мария Погребняк (Фото: Instagram*/mariapoga_)

Сын блогера Марии Погребняк 17-летний Артем заявил ей, что она скоро может стать бабушкой.
«Привет, надо встретиться. Как-то сказать не удается. Возможно, ты станешь бабушкой уже скоро. Что поделать, уже как есть, так есть», — написал молодой человек.
Экс-супруга Павла Погребняка ответила, что им нужно встретиться.

«Ладно, не торопись, дети же радость. С первым апреля», — ответил Артем.
После подружка Ольги Бузовой облегченно вздохнула, добавив, что не против стать бабушкой. Стоит отметить, что Мария Погребняк следит за собой, посещает спортзал и следит за питанием, а еще занимается падел-теннисом. Перед этим Мария Погребняк сделала скандальное заявление о мужчинах.

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Экс-супруга Дмитрия Нагиева рассказала, как любовница увела его из семьи
Бывшая жена Нагиева вспомнила, как его любовница звонила и молчала в трубку
01 апреля 2025, 16:17

Дмитрий Нагиев (Фото: Инстаграм* @nagiev.universal)

Бывшая жена Дмитрия Нагиева Алиса Шер рассказала, как любовница увела его из семьи, пишет Telegram-канал «Светский хроник».
По ее словам, Нагиев заинтересовался сотрудницей одной радиостанции, которая всеми силами пыталась увести мужчину из семьи. Она даже звонила по утрам и молчала в трубку. Алиса очень злилась.

«Меня, конечно, все это раздражало до сумасшествия: хотелось схватить ее за волосы и стукнуть о диджейский пульт. Но я отрывалась на Диме. Как-то в одно из поздних его возвращений — точно знаю, что от нее! — я позволила себе выяснение отношений», — вспоминает Шер.

Тогда Нагиев ей заявил, что ему нравится эта девушка, после чего супруга вцепилась ему в волосы и попыталась вытащить из квартиры, сломав при этом себе палец.

Шер также добавила, что Нагиев всегда интересовался женщинами с безупречным макияжем, в чулках и туфлях на высоких каблуках.
После развода Алиса написала книгу-откровение о жизни с Нагиевым.

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#квартиры
#семьи
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#девушка
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Продюсер Дворцов: слухи об отношениях Киркорова и Стоцкой фейк и миф
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Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Слухи об отношениях певца Филиппа Киркорова с певицей Анастасией Стоцкой — фейк и миф, рассказал «Страстям» продюсер Сергей Дворцов.
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«Я встретила его»: Ирина Безрукова намекнула на новый роман
Ирина Безрукова намекнула на новый роман
01 апреля 2025, 15:54

Ирина Безрукова (Фото: Telegram @bezrukova_telegram)

Актриса театра и кино Ирина Безрукова опубликовала снимок с мужчиной, но закрыла его голову огромным сердцем. Подписчики решили, что у женщины новый роман.
«Решила поделиться с вами новостью. Я встретила его. Это мой любимый. Если пост наберет пять тысяч лайков, расскажу, кто это», — написала Безрукова в своем Telegram-канале.
Ирина Безрукова (Фото: Telegram @bezrukova_telegram)
Подписчики выразили надежду на то, что женщине наконец-то посчастливилось встретить достойного мужчину, которого она заслуживает. Однако нашлись и те, кто принял пост за первоапрельскую шутку.

Ирина была замужем два раза: с Игорем Ливановым и Сергеем Безруковым. После разрыва с последним в 2015 году актриса так и не смогла наладить свою личную жизнь.

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