Продюсер Рудченко объяснил низкие продажи билетов на концерты Григория Лепса

Григорий Лепс (Фото: Telegram-канал @gvleps_official)
Продюсер Павел Рудченко объяснил, почему Григорий Лепс столкнулся с низкими продажами билетов на концерты. Об этом информирует сайт «Страсти».
По его мнению, сложившаяся ситуация вряд ли станет «регулярной историей». Продюсер выразил мнение, что билеты могут раскупить за три дня до концерта.
Такое часто случается именно в эти даты, заключил он.
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«И опять же, продажа такая не очень рьяная именно билетов на концерты, на развлекательные мероприятия, может быть связана с Великим постом перед Пасхой», — отметил Рудченко.
Такое часто случается именно в эти даты, заключил он.
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Екатерина Коршунова