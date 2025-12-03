Кудрявцева проиграла суд по делу о затоплении соседей
С телеведущей Леры Кудрявцевой взыскали 463 446 рублей за потоп в квартире соседей. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в телеграм-канале.
Кроме того, знаменитость обязали оплатить государственную пошлину и нотариальные расходы. Пресненский районный суд вынес соответствующее решение 3 декабря 2025 года, удовлетворив иск компании «АльфаСтрахование» о возмещении ущерба в порядке суброгации.
Батарею в московской квартире Кудрявцевой прорвало прошлой зимой, когда она сама находилась в Дубае. Кипятком залило не только ее жилье, но и соседей снизу. Они обратились к страховщикам, а те подали иск о взыскании своих расходов с телеведущей.
