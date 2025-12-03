Кудрявцева проиграла суд по делу о затоплении соседей

03 декабря 2025, 17:16

С телеведущей Кудрявцевой взыскали 460 тысяч рублей за потоп в квартире соседей

Лера Кудрявцева (Фото: Телеграм/lerakudryavtseva)

С телеведущей Леры Кудрявцевой взыскали 463 446 рублей за потоп в квартире соседей. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в телеграм-канале.