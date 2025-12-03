SHAMAN перестал носить обручальное кольцо
Месяц назад певец SHAMAN женился на Екатерине Мизулиной. После свадьбы артист гордо носил обручальное кольцо на безымянном пальце.
Впрочем, сейчас он его неожиданно снял, сообщает корреспондент URA.RU.
Несмотря на новый статус, Ярослав не изменил свой плотный рабочий график. Концерты и съемки идут практически каждый день, и он продолжает выкладываться на сцене на полную мощность. Поклонники сразу заметили отсутствие кольца и начали задаваться вопросами. Дронов не стал комментировать эту ситуацию и поспешил в гримерку после выступления, оставив зрителей в недоумении.
Фанаты артиста уверены, что причина кроется в его предпочтениях. Во время второго брака Ярослав отмечал, что украшения мешают ему во время выступлений. Возможно, он просто решил не надевать кольцо на сцену.
