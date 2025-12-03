Юрий Лоза назвал свою песню «Зима» лучшей в уходящем году

03 декабря 2025, 15:30

Юрий Лоза (Фото: РИА Новости/Валерий Мельников)

Российский певец Юрий Лоза назвал свой хит «Зима» лучшей песней уходящего года. Об этом он заявил в интервью Общественной Службе Новостей.





Музыкант отметил, что есть песни, которые остаются хитами на все времена. Например, таковой он считает свою композицию «Зима».

«Я не делю песни на те, которые популярны были в этом году или прошлом. Есть хит, а есть не хит, понимаете? Например, я люблю переслушивать свой хит «Зима», где есть и драматизм, и лирика, и он, к тому же, актуален сейчас, так как наступила зима», — сказал Лоза.