«Законы шоу»: Соседов прокомментировал конфликт с Кудрявцевой

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Виталий Невар)
Музыкальный критик Сергей Соседов не злится на телеведущую Леру Кудрявцеву за конфликт, произошедший на шоу «Суперстар!». Как пишет VOICE, Соседов подчеркнул, что конфликты возникают спонтанно, и это «законы шоу».
«Естественно, мы это не ставим заранее, никаких постановок нет, мы не знаем, как кто себя поведет. Это возникает спонтанно, это законы шоу. Никакого зла я на нее не держу. Я забыл вообще об этом моменте, даже еще выпуск не смотрел. Сняли же мы это давным-давно. Людям же надо что-то обсуждать, пусть обсуждают», — прокомментировал собеседник.Конфликт Кудрявцевой и Соседова произошел из-за песни умершего в 2022 году певца Юрия Шатунова «Грезы». Авторская интерпретация от композитора Сергея Челобанова понравилась всем, кроме Соседова, который заявил, что исполнение аранжировщика ввело его в ужас. Кудрявцева нецензурно выругалась, кинув в критика подушкой и ушла.
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