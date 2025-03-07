«Осадочек остался»: Кудрявцева приняла извинения Сарика Андреасяна, назвавшего ее тварью

Лера Кудрявцева (Фото: Instagram*/leratv)
Извинения от кинорежиссера Сарика Андреасяна приняла телеведущая Лера Кудрявцева. Скандал между знаменитостями произошел в 2021 году, когда Кудрявцева на «Новой волне» неудачно пошутила о работах своего коллеги по цеху.
«И реально они как фильмы Сарика Андреасяна: их много, но, как говорится, хорошего мало», — произнесла Кудрявцева в одной из сценарных подводок.
«Лерочка, а вам эти тексты пишут или вы просто тварь?» — ответил ей Андреасян, написав пост в соцсетях.Мужчина тогда порекомендовал Кудрявцевой проверять произносимую информацию.
Позже стало известно, что Андреасян извинился в беседе с Еленой Хангой.
«На самом же деле Лера — умная девочка, добрая. Я бы не хотел, чтобы она обиду какую-то держала. Лера Кудрявцева — прекрасная женщина, я, как мужчина, не должен был срываться на ней. Честно, я извиняюсь, она замечательная. Я готов это сказать», — высказался он.Кудрявцева опубликовала отрывок интервью в личном блоге.
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