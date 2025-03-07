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«Осадочек остался»: Кудрявцева приняла извинения Сарика Андреасяна, назвавшего ее тварью

Кудрявцева приняла извинения Сарика Андреасяна, назвавшего ее тварью
Лера Кудрявцева (Фото: Instagram*/leratv)

Лера Кудрявцева (Фото: Instagram*/leratv)

Извинения от кинорежиссера Сарика Андреасяна приняла телеведущая Лера Кудрявцева. Скандал между знаменитостями произошел в 2021 году, когда Кудрявцева на «Новой волне» неудачно пошутила о работах своего коллеги по цеху.
«И реально они как фильмы Сарика Андреасяна: их много, но, как говорится, хорошего мало», — произнесла Кудрявцева в одной из сценарных подводок.
«Лерочка, а вам эти тексты пишут или вы просто тварь?» — ответил ей Андреасян, написав пост в соцсетях.
Мужчина тогда порекомендовал Кудрявцевой проверять произносимую информацию.

Позже стало известно, что Андреасян извинился в беседе с Еленой Хангой.

«На самом же деле Лера — умная девочка, добрая. Я бы не хотел, чтобы она обиду какую-то держала. Лера Кудрявцева — прекрасная женщина, я, как мужчина, не должен был срываться на ней. Честно, я извиняюсь, она замечательная. Я готов это сказать», — высказался он.
Кудрявцева опубликовала отрывок интервью в личном блоге.

Ранее сообщалось, что Юлия Высоцкая продала свое дело.

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Mash: Высоцкая продала свой бизнес «Едим дома»
07 марта 2025, 14:35

Юлия Высоцкая (Фото: instagram*/juliavysotskayaofficial)

Свой бизнес «Едим дома» продала актриса Юлия Высоцкая, пишет Telegram-канал Mash. Речь идет о кулинарных студиях, закусочных и производстве товаров.
По информации журналистов, убытки спровоцированы в том числе видео-мемами с обугленными сырниками, макаронами с водкой и горящим шашлыком. Уточняется, что выручка одной из компаний, которая занималась франшизой Высоцкой, стала падать с середины 2022 года. Убытки в 2023 году составили 99 тысяч.

Ранее сообщалось, что актер Сергей Бурунов опроверг наличие долга в почти 11 миллионов рублей перед налоговой службой. По словам представителей знаменитости, произошел технический сбой.

Кроме того, пользователи сети набросились на братьев Меладзе после нового трека «Игры». Подробнее в нашем материале.

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«Хватит нытья»: братьев Меладзе упрекнули в тоске по Брежневой после песни «Игры»
Меладзе с братом упрекнули в тоске по Брежневой после премьеры песни «Игры»
07 марта 2025, 14:12

Валерий Меладзе (Фото: instagram*/meladzevalerian)

Пользователи сети считают, что Константин Меладзе тоскует по Вере Брежневой. Поводом для этого послужил его новый трек «Игры», который исполнил его брат Валерий.
«А ты играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя. Я привык, но тростиночка тоненькая меня насквозь пронзила опять. А ты играешь в игры, правила которых ты каждый день меняла сама. И я видел, как вместе с тобой этот мир потихонечку сходит с ума», — утверждает Меладзе.
По мнению юзеров, похожие композиции уже выходили. Кроме того, они уверены, что «старые песни круче».

«Константин, хватит уже этого нытья о прошлом. Вас любят в России, но тосковать с вами по Брежневой не очень хочется…» — сказано в одном из фанатских комментариев.
Брак Брежневой с Меладзе был заключен в октябре 2015 года, а в октябре 2023 исполнительница сообщила о разводе.

Ранее сообщалось, куда не пришел Александр Буйнов.

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Буйнов не пришел на запись ток-шоу о ДТП, несмотря на обещания
07 марта 2025, 13:27

Александр Буйнов (Фото: Instagram*/buinovofficial)

Артист Александр Буйнов не пришел на запись ток-шоу на тему произошедшего в Подмосковье ДТП с его участием. Как пишут бьюти-обозреватели, исполнитель обещал прийти.
Инцидент, случившийся в Наро-Фоминском районе Московской области 26 февраля, продолжают обсуждать. Буйнов сбил пенсионерку на нерегулируемом пешеходном переходе. Очевидцы тогда утверждали, что певец даже не вышел из автомобиля и предлагал «все порешать» прямо на месте, не дожидаясь инспекторов, но семья пострадавшей отказалась.

Сам певец заявил, что находится на связи с родственниками пострадавшей. По словам юристов, Буйнову может грозить лишение прав или же штраф.

Ранее сообщалось, что жена Александра Буйнова высказалась о ДТП.

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Роман с Сати Казановой, участие в «Фабрике звезд» и скандалы из-за лишнего веса: чем занимается солист группы «Корни» Алексей Кабанов
07 марта 2025, 13:12

Алексей Кабанов (Фото: Инстаграм* @alexey__kabanov)

После «Фабрики звезд» солисты группы «Корни» пропадали на гастролях и купались в лучах славы. Однако в последние годы Алексей Кабанов жалуется на спад карьеры, а деньги зарабатывает благодаря инвестициям.
О том, в каких скандалах был замешан Алексей Кабанов, как сложилась его личная жизнь и чем артист занимается сегодня — в материале «Радио 1».

Биография


Алексей Кабанов родился 5 апреля 1983 года в Москве в семье физиков. С юных лет мальчик тяготел к творчеству и любил петь, однако в школе он учился плохо. Зачастую Алексей прогуливал уроки, устраивал драки и доводил преподавателей. Чтобы исправить ситуацию, мать и отец Кабанова отдали его в музыкальную школу, в класс флейты.

Как и многие дети, будущий певец хотел бросить уроки музыки. Некогда очарованный миром творчества, мальчик теперь ненавидел его. Два раза он принимал участие в одинцовском конкурсе флейтистов и занимал второе место. Примечательно, что помимо музыкальной школы Алексей посещал драматический кружок.

Спустя время молодой человек начал играть на синтезаторе и любовь к музыке снова вернулась к нему. После окончания школы Кабанов поступил в музыкальный колледж импровизационной музыки, который не окончил из-за того, что его пригласили в проект «Фабрика звезд».

«Фабрика звезд»


В 2002 году Алексей увидел по телевизору рекламу о наборе участников в проект «Фабрика звезд». Предприимчивый парень, несмотря на пессимистичный настрой семьи, отвез кассету со своими песнями в «Останкино». Спустя несколько дней его пригласили на прослушивание, которое Кабанов успешно прошел.

Зрителям запомнилось выступление юноши на одном из отчетных концертов с Татьяной Булановой. Вместе они исполнили композицию «Мой сон».

Алексей Кабанов (Фото: кадр из выступления «Фабрика звезд»)

26 декабря 2002 года победителями первой «Фабрики звезд» на сцене СК «Олимпийский» объявили группу «Корни» в составе Александра Асташёнка, Алексея Кабанова, Павла Артемьева и Александра Бердникова.

Призеры получили контракт на запись первого альбома, съемку видеоклипа с эфиром на Первом канале, концертный тур по городам России, а также они стали официальными представителями страны на международном фестивале Eurobest-2003 в Каннах (на конкурсе заняли 6-е место).

«Корни»


В декабре 2003 года «Корни» выпустили дебютный альбом «На века». На четыре песни из него были сняты клипы. Композиции «Я теряю корни», «Плакала береза», «С днем рождения, Вика» и «Ты узнаешь ее» стали хитами. В том же году группа получила премию «Золотой граммофон» за песню «Ты узнаешь ее». Спустя год «Корни» отправились в первый гастрольный тур по России вне «Фабрики звезд».

В канун 2005 года участники коллектива начали работу над сольными проектами, вошедшими в альбом «Дневники». Презентация состоялась в мае 2005-го на последнем звонке в обычной московской школе. Резонанс вызвала исполненная Кабановым песня «Про несчастную любовь» с рэп-партией, в которой присутствовали нецензурные выражения.

В апреле 2006 года «Корни» выпустили песню «Хочешь, я тебе спою». Видео на композицию снял ведущий украинский клипмейкер Виктор Придувалов, решивший сюжетно связать ролики группы «Корни» и Виктории Дайнеко.

Алексей Кабанов (Фото: кадр из выступления «25 этаж»)

В августе группа выпустила клип на песню «Наперегонки с ветром», ставшую саундтреком к телесериалу «Кадетство» на телеканале СТС. В начале 2007 года коллектив представил новую композицию «Закрыть глаза» («К тебе»), которая звучала в фильме «В ожидании чуда».

В 2010 году коллектив покинули Александр Асташёнок и Павел Артемьев. На смену им пришел Дмитрий Пакуличев. В связи с этим был снят клип на песню «Не может быть». А летом того же года состоялся релиз композиции Алексея Кабанова и Володи Aspirin под названием «Лети».

Алексей Кабанов продолжил выступать в составе «Корней» и одновременно выпускать сольные композиции. Стоит отметить, что к определенному моменту молодой человек начал задумываться о собственных перспективах. В 2020 году исполнитель получил образование телеведущего в школе Первого канала.

На сегодняшний день артист остается частью сплоченного коллектива.

Личная жизнь


С будущей супругой Розалией Алексей Кабанов познакомился в интернете. Девушка написала певцу сообщение, но тот ее сразу же отверг.

По словам музыканта, он подумал, что его обманывает мошенница. Но спустя время Алексей все же пригласил Розалию в кино.

«Когда увидел ее, еще раз ей не поверил. Она такая хрупкая, что я решил, что имею дело с несовершеннолетней! А Роза-то уверяла, что ей 22 года. Я даже попросил у нее паспорт», — делился артист.

Спустя 11 месяцев после знакомства Кабанов сделал предложение девушке. Это произошло на концерте «Корней». 13 сентября 2013 года Алексей и Розалия поженились.

В 2014 году у супругов родилась дочь, которую назвали Алисой.

Алексей Кабанов с дочерью (Фото: Инстаграм* @alexey__kabanov)

«Мы с самого начала понимали, что брак — это очень серьезная затея, а не просто всплеск эмоций. Конечно, как все обычные люди, мы и ссоримся, и миримся, и бытовые проблемы решаем. Разве существуют такие люди, которые не ссорятся?» — рассказывали супруги о своем браке в одном из интервью.

В 2022 году пресса активно обсуждала личную жизнь Алексея в связи с его заявлениями в адрес Сати Казановой. В августе 2022 года участник группы «Корни» выложил в социальной сети ролик, в котором рассказал о том, что встречался с бывшей «фабриканткой». В ноябре 2022 года Сати Казанова заявила в интервью Яне Чуриковой, что у нее не было романтических отношений с Кабановым. Она также добавила, что Кабанов снял видео в состоянии алкогольного опьянения.

«Это не были отношения. Это был скорее флирт. Я просто развлекалась. А для него это было не развлечение. Видимо это и вызвало обиду», — призналась певица.

После этого артист извинился перед Сати Казановой в соцсетях.

Скандалы


В 2019 году Алексей Кабанов стал участником скандала. Конфликт начался на странице артиста в соцсети из-за его лишнего веса. Одна из подписчиц упрекнула музыканта в том, что он располнел. Алексей не стал сдерживать эмоции и написал в комментариях бывшей поклонницы оскорбительные слова. Ситуация разрешилась тем, что певец был вынужден принести публичные извинения в выпуске программы «На самом деле». Иначе оскорбленная девушка грозилась подать в суд.

Примечательно, что и следующий скандал тоже касался лишнего веса. теперь сам Кабанов оскорбил западную исполнительницу Билли Айлиш. По словам Алексея, он просто забыл, как ее зовут, и назвал «певицей с лишним весом». Грубое выражение участника группы «Корни» возмутило и поклонников певицы, и аудиторию в целом.

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«Я беременна от твоего Саши»: почему Наталья Лагода не смогла оправиться после измены любимого с Ольгой Орловой
07 марта 2025, 13:00

Наталья Лагода (фото: кадр из программы «Анатомия дня» канала НТВ)

История Натальи Лагоды напоминает сюжет классической сказки о Золушке, которая вырвалась из провинции и в одночасье стала звездой. Однако, в отличие от счастливого финала, реальная жизнь певицы оказалась драмой, наполненной предательством, болезнями и депрессией.
Известность, пришедшая к ней благодаря хитам «Маленький Будда», «Любовь» и «Врут твои мне глаза» быстро сменилась чередой несчастий. В 41 год артистки не стало. 4 марта Наталье Лагоде могло бы исполниться 51. «Радио 1» расскажет, какие испытания легли на ее судьбу и что привело к трагическому финалу.

Начало пути: от швеи до секс-символа 90-х


Наталья родилась в украинском городе Черкассы. В школе она выделялась особой красотой, многие пророчили ей большое будущее. Однако ее судьба казалась предрешенной: после училища девушка получила профессию швеи, а затем вышла замуж за заводчанина Эдуарда Фисака, родив ему сына Дмитрия.

Но провинциальная жизнь не устраивала девушку. В поисках славы и достатка она отправилась в Москву, оставив ребенка на попечение бабушки. В столице ей пришлось пройти непростой путь: кастинги в модельных агентствах не приносили результата. Чтобы заработать хоть какие-то деньги, она устроилась танцовщицей в один из элитных клубов. Именно там ее заметил состоятельный бизнесмен Александр Карманов.

Наталья Лагода (фото: кадр из программы «Пусть говорят» первого канала)

Очарованный Натальей, Карманов решил исполнить ее мечту. Он вложил деньги в ее музыкальную карьеру, и успех не заставил себя ждать. Снятый в Таиланде клип «Маленький Будда» сделал певицу знаменитой, а ее фотографии украшали обложки модных журналов. Лагода превратилась в секс-символ 90-х, выступала на телевидении, снималась для Playboy, а ее песни звучали из каждого утюга.

Певица переехала в роскошную трехкомнатную квартиру в центре Москвы, перевезла к себе сына и была уверена, что наконец обрела настоящее счастье.

Крушение мечты: предательство и тяжелая депрессия


К началу 2000-х Наталья Лагода была на пике популярности. Планировался второй альбом, шли съемки новых клипов. Однако за кулисами шоу-бизнеса разворачивалась ее личная трагедия. Наталья узнала, что ее гражданский супруг Александр Карманов уже долгое время состоит в отношениях с солисткой группы «Блестящие» Ольгой Орловой.

«Как-то ко мне в гости наведалась Оля Орлова. Мы с ней сели, поболтали о том о сем. Узнав о ее беременности, я от души поздравила Олю. И тут она мне выдает: "Нет, ты не поняла, я от твоего Саши беременна". Меня словно кипятком ошпарило, и я от души ей как следует врезала. А потом мне просто расхотелось жить», — рассказала Наталья в одном интервью.

Разрыв был болезненным. Карманов ушел к новой избраннице, вскоре женился на ней официально. Лагода осталась одна с восьмилетним сыном. Стресс и одиночество оказались для нее невыносимыми.

Наталья Лагода (фото: РИА Новости / Дмитрий Коробейников)

Вскоре в жизни певицы произошел переломный момент. Девушка не смогла справиться с переживаниями, и в итоге соседи обнаружили ее без признаков жизни. Она получила тяжелые травмы, после которых врачи не давали утешительных прогнозов. Однако, несмотря на серьезные повреждения, Наталья смогла выжить, пусть и с тяжелыми последствиями для здоровья.

«Несколько недель я находилась между жизнью и смертью, ни один хирург не брался оперировать то, что от меня осталось. Никто не верил, что я выживу, на мне вообще поставили крест. Но Карманов нашел лучших врачей и оплатил лечение, после чего я уже абсолютно ни в чем не нуждалась», — делилась Наталья.

Борьба за жизнь и возвращение в Черкассы


Месяц Наталья была в коме. После длительного лечения певица вынуждена была заново учиться ходить, говорить и даже различать цвета. Восстановительный процесс длился почти восемь месяцев. Она потеряла голос и возможность выступать. Осознавая, что ее карьера закончена, Лагода забрала сына и вернулась в Черкассы.

Певица винила в своих несчастьях Ольгу Орлову, а также с трудом справлялась с новыми реалиями жизни. Она замкнулась в себе, практически не появлялась на публике, и постепенно о ней стали забывать.

«Мы с Александром начали жить вместе летом 2000 года. Наталья рассказывала журналистам, что навредила себе как только узнала, да еще якобы от меня, что я беременна. Но это не так. Трагедия с Натальей случилась в сентябре 2001-го, когда нашему с Сашей сыну исполнилось полгода. И я никогда не была с ней лично знакома!» — сообщила Орлова спустя много лет после трагедии.

Попытка исцелиться


Спокойная атмосфера и родные стены в Черкассах помогали ей справляться с пережитым, но депрессия не отступала.

Наталья Лагода (фото: кадр из программы «На самом деле» первого канала)

В этот период в ее жизни появился Виталий Семененко — бывший одноклассник, который долгие годы был в нее влюблен. В детстве они сидели за одной партой, а теперь судьба снова свела их вместе. Виталий был автомехаником и смог растопить сердце певицы. Вскоре он сделал ей предложение, и Наталья согласилась. Они уехали в Луганск, надеясь начать новую жизнь.

Жизнь в Луганске: призрачное счастье


Сначала Лагода говорила, что ни о чем не жалеет. Однако в ее словах все чаще проскальзывали нотки грусти. Она признавалась, что слезы наворачиваются на глаза, когда она смотрит старые клипы. Но больше всего ее терзали не воспоминания, а напряженные отношения с супругом. Виталий болезненно ревновал жену к прошлому — к ее славе, съемкам в Playboy, к прежней любви. Депрессия накрывала обоих, и утешение они находили в алкоголе. Сын Натальи Дмитрий к тому времени вырос и переехал в Тамбов. Он надеялся, что Виталий позаботится о его матери, но этого не произошло.

Странные обстоятельства: что произошло с жильем Лагоды?


Семья Натальи неоднозначно относилась к ее новому супругу. Брат певицы Сергей вспоминал, что Виталий встретил ее на встрече одноклассников, а его отец предложил увезти Наталью в Луганск, продав ее московскую квартиру. Деньги от продажи недвижимости должны были пойти на новую жизнь, но в итоге супруги оказались в эпицентре боевых действий. Однако самое страшное началось потом.

Наталья Лагода (фото: кадр из программы «Пусть говорят» первого канала)

Жизнь в гараже и тяжелая болезнь


Постепенно Наталья и Виталий начали ночевать в гараже, где он работал. В этом мрачном помещении царила антисанитария. Сестра певицы Ирина Белоус позже рассказывала, что условия там были ужасающими: грязь, сырость, холод.

«Родители пытались помочь Наталье найти работу. А Виталий сказал ей, мол, не надо, я буду все за тебя делать. А сам продал ее квартиру и деньгами распоряжался. Она снова выступать хотела. Но только шаг вперед сделает, а Виталий ее на три шага назад оттягивает — скажем, не вовремя ей водочки нальет. В каких Наташа в конце жизни оказалась жутчайших условиях, такого я себе даже представить не могла. Чтобы так пасть», — говорила Ирина.

Супруги использовали гараж как убежище во время обстрелов, но он совсем не был пригоден для жизни. Спать приходилось прямо на цементном полу. Постоянный холод и сквозняки ослабили организм Лагоды, и она заболела пневмонией.

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Лечиться она не спешила. Болезнь запустилась и перешла в тяжелую форму.

Последние часы жизни


За день до смерти Наталья позвонила родственникам и рассказала, что ее мучает сильный жар и судороги. А потом перестала выходить на связь. В итоге она уснула и больше никогда не проснулась: 29 мая 2015 года ее не стало. Когда ей стало совсем плохо, вместо вызова скорой Виталий налил ей водки, надеясь, что это поможет.

«Настоящий притон. Судя по разбросанным вещам, там была ночлежка друзей Виталика, его собутыльников. На кровати ни матраса, ни простыней. Наташа за несколько дней до смерти звонила и говорила, что у нее пневмония. И Виталий рассказывает: четыре дня она только лежала и стонала. Когда кричала от боли, он ей водки наливал, думал, спасет. Он не хотел, чтобы я приезжала на похороны. Ему, видимо, не хотелось, чтобы я увидела весь этот кошмар», — рассказала Белоус.

Врачи установили, что смерть наступила из-за интоксикации на фоне запущенного воспаления легких. Организм певицы был ослаблен болезнью и алкоголем, и он просто не выдержал.

Скандал на похоронах и подозрения в адрес мужа


Смерть Лагоды вызвала много слухов. Вокруг Виталия Семененко ходили недобрые разговоры. Говорили, что после продажи московской квартиры у него остались крупные суммы, и он мог сознательно отравить жену. Однако криминалисты не нашли подтверждений этой версии.

Фото: кадр из программы «Пусть говорят» первого канала

Сам он рыдал на похоронах, но многие сомневались в его искренности. Еще один скандал разразился вокруг сестры Лагоды. Журналисты утверждали, что она требовала тысячу долларов за право снимать похороны, а позже просила у поклонников деньги на памятник. Сын Натальи Дмитрий не смог приехать проститься с матерью.

«От мамы мой детский альбом остался — это всё, что у меня есть. Возможно, вещи есть, но я даже не располагаю информацией, где они», — вспоминал Дмитрий

Многие поклонники Натальи Лагоды вспоминают, что после предательства Александр Карманов так и не обрел счастья с Ольгой Орловой. Они расстались спустя несколько лет, хотя сумели сохранить дружеские отношения. Трагическая судьба Натальи Лагоды остается одной из самых грустных историй шоу-бизнеса 90-х. Она ворвалась в мир музыки, ослепила своей красотой и талантом, но не смогла справиться с ударами судьбы. В социальных сетях до сих пор вспоминают ее песни, обсуждают, как могло сложиться все иначе.

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