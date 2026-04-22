Заметный живот и кольцо на пальце: возлюбленную Козловского заподозрили в беременности
Актриса Оксана Акиньшина вновь спровоцировала слухи о беременности. Об этом сообщает Super.
Инсайдер, приближенный к семье актера Данилы Козловского, подтвердил информацию о беременности его возлюбленной.
Кроме того, в распоряжении издания оказались кадры из парижской оперы, снятые в конце февраля. На них Акиньшина с заметным животом и кольцом на пальце покидает зал вместе с Козловским после спектакля «Онегин».
Актриса уже полгода публикует фото строго выше пояса и не выходит на красные дорожки. Она также подписалась в запрещенной соцсети на каналы с товарами для детей и тематические аккаунты для беременных.
Стоит отметить, что официального заявления о грядущем пополнении пара пока не сделала.
Читайте также: