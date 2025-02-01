«Последний трус»: Алёна Кравец ответила на угрозы друга погибшего Тиммы

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук задумывается о том, как будут проходить ее похороны. 42-летняя артистка не хотел бы, чтобы её родные и близкие плакали.

«Мне почему-то хотелось бы, чтобы все с улыбкой, добром, под хорошую музыку, за вкусной едой вспоминали меня. Мне бы хотелось, чтобы они сказали, что я была хорошим человеком», — сказала она в интервью проекту «Не Пруст».

«Пролетая на самолете над другими странами, у меня нет внутреннего спокойствия. Но как только я залетаю на территорию России, я думаю: "Фух, слава Богу, я дома“. И тут, на Родине, я чувствую себя спокойно, умиротворенно. Мне кажется, что я стараюсь передать это ощущение своим детям», — рассказала бывшая солистка группы «Блестящие».

«Наших детей никто и не видел никогда, потому что мы не считаем нужным афишировать это. Когда они подрастут, в любом случае все станет известно», - говорила певица ранее.

Порассуждала Юлия и о своей Родине и отношению к ней. Певица считает Россию самой комфортной страной для жизни и ни за что не согласилась бы променять ее на другую.Юлия Ковальчук и ее муж и коллега по звездному цеху Алексей Чумаков воспитывают двух дочерей. Супруги боятся за безопасность девочек и до сих пор не представили их широкой публике.