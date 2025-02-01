«Последний трус»: Алёна Кравец ответила на угрозы друга погибшего Тиммы

Анна Седокова и Алёна Кравец (Фото: соцсети)
После смерти Яниса Тиммы одни продолжают обвинять Анну Седокову в случившемся, другие защищают ее. Очень активно против певицы выступает Марк Пугачев, называющий себя другом покойного баскетболиста.
Он обрушился н Анну с очередными обвинениями в ходе шоу «Пусть говорят» Первого канала, где обсуждалась трагедия Яниса Тиммы. Защищала артистку её коллега по шоу-бизнесу певица Алена Кравец. Она назвала Марка мошенником, среди гостей шоу возникли споры.
После шоу Пугачев опубликовал видео, в котором угрожал, обещал разобраться с каждым защитником Седоковой, подключив все свои связи и ресурсы.
Певица Алёна Кравец опубликовала большой ответ Пугачеву.
Она считает, что живущий в Майами Марк верит в свою безнаказанность, так как борется против женщин и организовывает публичную травлю тех, кто не может ему ответить.
Мнения пользователей соцсетей разделились. Одни поддерживают такое мнение певицы. Они указывают на то, что мужчина, называющий себя другом Тиммы, ведет себя крайне агрессивно, он пытается довести Анну. Это недопустимо, ведь она мама и у нее есть дети. Другие, напротив, поддерживают Пугачёва и заявляют, что он всё говорит правильно, а его слова заслуживают доверия.
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После шоу Пугачев опубликовал видео, в котором угрожал, обещал разобраться с каждым защитником Седоковой, подключив все свои связи и ресурсы.
«Клянусь, что вы будете жалеть. У вас от фамилии Пугачев мурашки будут по телу! Я только с этим разберусь и до каждого доберусь! И посмотрите, что будет. Это не угроза, просто посмотрите. Вы будете жалеть и молить Бога о прощении, что вообще это имя когда-то произносили», — заявил он оппонентам.
Певица Алёна Кравец опубликовала большой ответ Пугачеву.
«Марк забыл, что лихие 90-е остались в прошлом, как и время «пацанских угроз и демонстрации якобы имеющихся связей с силовиками и денег для расправы», — написала артистка.
Она считает, что живущий в Майами Марк верит в свою безнаказанность, так как борется против женщин и организовывает публичную травлю тех, кто не может ему ответить.
«Сыплет угрозами женщинам, обрушил на них толпу ботов и хейтеров только за то, что ему правду в глаза говорят? В соцсети не зайти из-за организованной им травли! И хватает же мозгов такие видео с угрозами расправы публично демонстрировать! Вот уж истинный мужчина и боец! Может, лучше пыл и энергию доблестный „мачо“ направит на защиту Родины, а не сбегает из нее в сложное время как последний трус?» — заявила Кравец.
Мнения пользователей соцсетей разделились. Одни поддерживают такое мнение певицы. Они указывают на то, что мужчина, называющий себя другом Тиммы, ведет себя крайне агрессивно, он пытается довести Анну. Это недопустимо, ведь она мама и у нее есть дети. Другие, напротив, поддерживают Пугачёва и заявляют, что он всё говорит правильно, а его слова заслуживают доверия.
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Александр Бойцов