«Прекратите уничтожать женщину и мать»: Лена Ленина вступилась за Седокову

Лена Ленина (Фото: соцсети)
В конце прошлого года ушел из жизни баскетболист Янис Тимма, спортсмен свел счеты с жизнью. Рядом с телом Тиммы обнаружили записку, в которой спортсмен просил позвонить своей бывшей жене, певице Анне Седоковой.
После этого многие начали обвинять артистку, говорить, что она не был Янису хорошей женой, изменяла ему, а потом дошли до того, что поставили ей в вину доведение баскетболиста до самоубийства, напоминает портал WomanHit.ru.
Новый шквал критики обрущился на Седокову из-за концерта, который должен пройти в Казахстане в день всех влюбленных. Блогеры и представители медиа считают, что такой ранний выход на сцену оскорбляет память покойного Тиммы.
Некоторые считают своим долгом заступиться за Анну. Так, например, сделала Лена Ленина (настоящее имя — Елена Рзумова) — российская писательница, модель, блогер, телеведущая, бизнесвумен и светская львица. Она призвала прекратить «буллинг Ани Седоковой» и заявила, что, при всем сочувствии к трагедии с Янисом, не считает Седокову ответственной.
Она уверена: выход Седоковой на сцену — это своевременно и правильно, поскольку ей нужно заботиться о своей семье и растить детей.
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Новый шквал критики обрущился на Седокову из-за концерта, который должен пройти в Казахстане в день всех влюбленных. Блогеры и представители медиа считают, что такой ранний выход на сцену оскорбляет память покойного Тиммы.
Некоторые считают своим долгом заступиться за Анну. Так, например, сделала Лена Ленина (настоящее имя — Елена Рзумова) — российская писательница, модель, блогер, телеведущая, бизнесвумен и светская львица. Она призвала прекратить «буллинг Ани Седоковой» и заявила, что, при всем сочувствии к трагедии с Янисом, не считает Седокову ответственной.
«Неужели есть те, кто верит, что она отправила его на тот свет?! Заказала?!» — возмущается Ленина.
Она уверена: выход Седоковой на сцену — это своевременно и правильно, поскольку ей нужно заботиться о своей семье и растить детей.
«Что она, теперь должна уйти в монастырь или руки на себя наложить? А может все же она имеет право продолжать жить дальше? Чего добиваются хейтеры? Предлагаю снять белые пальто и перестать уничтожать женщину и мать. Особенно тем, кто на ее месте поступал бы точно также!» — эмоционально заявила писательница.
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Александр Бойцов