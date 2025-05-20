«Кукушку сорвало»: Надежда Бабкина о гневных высказываниях Аллы Пугачёвой в адрес россиян

Надежда Бабкина (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Певица Надежда Бабкина высказала мнение о поведении Аллы Пугачёвой, покинувшей Россию после начала СВО.
Примадонна неоднократно нелестно высказывалась в адрес бывших соотечественников и коллег по цеху. Бабкина назвала такое поведение неадекватным, в частности имея в виду слова звезды о «рабах и холопах» и заявление о том, что только ненормальные люди будут возвращаться в Россию.
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«Это бессилие. Отсюда бешенство. Нездоровые люди. Кукушку сорвало», – прокомментировала поведение артистки Бабкина в интервью aif.ru.Также руководительница театра «Русская песня» отметила, что давно не читала новости про гневные высказывания исполнительницы хита «Миллион алых роз», поскольку интересуется людьми, которые принесли пользу России и остались на родине в трудные для неё времена.
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Анастасия Чинкова