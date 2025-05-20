«Никто не застрахован от ошибок»: Надежда Бабкина об освобождении Михаила Ефремова

Надежда Бабкина (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)
Надежда Бабкина заявила, что готова пригласить Михаила Ефремова в постановки своего театра «Русская песня». Об этом пишет газета «Аргументы и факты».
«Приглашу Мишу. Никто не застрахован от ошибок. Я не из тех, кто будет затаптывать человека – наоборот, протяну руку помощи», – сказала народная артистка.Также она добавила, что рада освобождению актера по УДО после пяти лет заключения за смертельное ДТП. Однако ее позиция резко контрастирует с мнением ее коллеги по театру Сергея Никоненко.
«Для меня Миша Ефремов – убийца. Простить могу, а обнять – нет. Это талантливейший парень был», – поделился актер.В публикации отмечается, что после выхода из колонии Михаил Ефремов ведет замкнутый образ жизни – якобы врачи заметили у него признаки депрессии. При этом ранее ходили слухи, что намечаются высокооплачиваемые съемки с его участием.
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