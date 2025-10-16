Достижения.рф

Молодая возлюбленная Лепса снова назвала себя его женой

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Telegram @gvleps_official)

Возлюбленная народного артиста России Григория Лепса Аврора Киба в очередной раз назвала себя женой певца. Соответствующий пост она опубликовала в своих соцсетях, передаёт Lenta.ru.



В опубликованном видео Киба позирует в коротком коричневом кожаном платье и бежевых сапогах на каблуке. Ролик она подписала словами «Ну это надо же было выбрать себе такую жену», отметив в посте самого Лепса.

В настоящее время артист не давал официальных комментариев о своих отношениях с Авророй Кибой, поэтому неизвестно,зарегистрировали ли они брак официально.

Ранее девушка шутливо комментировала дорогие подарки от певца. Она сравнивала себя с женой миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес и невестой футболиста Криштиану Роналду Джорджиной Родригес, отметив их впечатляющие бриллиантовые кольца на фотографиях с Недели моды в Париже.

Анастасия Чинкова

