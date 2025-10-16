Молодая возлюбленная Лепса снова назвала себя его женой

16 октября 2025, 11:42

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Telegram @gvleps_official)

Возлюбленная народного артиста России Григория Лепса Аврора Киба в очередной раз назвала себя женой певца. Соответствующий пост она опубликовала в своих соцсетях, передаёт Lenta.ru.