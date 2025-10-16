Продюсер Виктор Дробыш объяснил, за что не любят певицу Марго Овсянникову

16 октября 2025, 12:29

Виктор Дробыш (фото: Instagram* / vdrobysh)

Певица Марго Овсянникова вновь подверглась критике в Сети после выпуска клипа, где она предстала в откровенном наряде и купалась в болотистой воде. Пользователей возмутил внешний вид звезды, необычная манера пения и жесты, которые часть комментаторов сочла вульгарными.





Продюсер Виктор Дробыш в комментарии для Общественной службы новостей отметил, что артистка пытается привлечь внимание эпатажем.

«Есть эпатаж в стиле Леди Гаги, а есть тот, который демонстрирует Овсянникова. Смысла в таких кривляниях мало. Я не вижу там музыки, я не вижу там таланта и цельного образа. Все запомнят ее "кукареку", и не более. Да и образ такой уже надоел многим», — заявил он.