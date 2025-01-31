Купил Ветлицкой особняк, а с Канделаки разбился на Ferrari: все отношения Сулеймана Керимова, что об этом думает его жена

Сулейман Керимов (фото: социальные сети)
Сулейман Керимов — один из самых богатых и влиятельных людей России, миллиардер, известный не только своими успехами, но и щедростью. Анастасия Волочкова до сих пор вспоминает его подарки с благодарностью, а Наталья Ветлицкая благодаря ему смогла обеспечить себе безбедную жизнь. Подробнее о его романах расскажет «Радио 1».
Детство и юность Керимова
Сулейман Керимов родился в Дербенте в семье юриста и бухгалтера. Он был младшим ребенком и с ранних лет отличался усердием в учебе — школу окончил с золотой медалью.
Поступив на строительный факультет Дагестанского политехнического института, Керимов вскоре получил повестку в армию и отправился служить в ракетные войска в Москве. После демобилизации он решил сменить направление и продолжил учебу уже на экономическом факультете.
В 1989 году Керимов получил диплом и устроился экономистом на завод «Эльтав», который считался одним из ключевых оборонных предприятий СССР. За пять лет он прошел путь от рядового сотрудника до генерального директора по экономическим вопросам, продемонстрировав талант к финансам и управлению.
Успешная карьера
Предпринимательская карьера Сулеймана Керимова началась в 1993 году, когда он возглавил «Федпромбанк» в Москве. Работа в банковской сфере дала ему ценные связи, которые вскоре привели к первым крупным сделкам.
Настоящий прорыв произошел в 1999 году, когда Керимов приобрел контрольный пакет нефтетрейдинговой компании «Нафта Москва», а вскоре полностью сосредоточил ее управление в своих руках. Однако с изменением законодательства, позволившим нефтяным компаниям самостоятельно экспортировать сырье, роль посредников ослабла. Керимов своевременно распродал активы, заработав около $400 млн.
В 2004 году он вложился в акции «Газпрома» и «Сбербанка», использовав залоговые схемы для расширения портфеля. Уже через два года его активы оценивались в $15 млрд, что сделало его одним из крупнейших инвесторов России.
Сулейман Керимов (фото: социальные сети)
Помимо финансового сектора, Керимов активно вкладывался в недвижимость, скупая земельные участки в Подмосковье, а затем расширил интересы на рынок кабельного телевидения Москвы и Санкт-Петербурга.
Его инвестиционная стратегия вскоре вышла за пределы России — он начал приобретать акции крупнейших международных корпораций.
Отношения с Натальей Ветлицкой
В конце 90-х у Сулеймана Керимова завязался роман с певицей Натальей Ветлицкой. Артистка не скрывала восторга и открыто рассказывала о щедрости бизнесмена.
«Я офигела, какой это человек! Он для меня ничего не жалеет. Деньги сумками дает», — говорила она.
В 2004 году Ветлицкая стала матерью, но имя отца ее дочери Ульяны до сих пор остается загадкой. Многие считают, что им мог быть Керимов, однако официального подтверждения этому нет.
Певица Наталья Ветлицкая (фото: социальные сети)
Спустя некоторое время их отношения закончились, но Керимов щедро позаботился о бывшей возлюбленной. Ветлицкая получила от него элитную недвижимость на Новой Риге, роскошный особняк площадью 3000 квадратных метров и личный самолет. Позже она продала это имущество и обосновалась в Испании.
А в 2002 году Керимов переключил свое внимание на новую избранницу — 26-летнюю Анастасию Волочкову, которая вытеснила из его жизни 38-летнюю Ветлицкую.
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Роман с Анастасией Волочковой
На тот момент Волочкова была в отношениях с бизнесменом Ахмедом, но не смогла устоять перед вниманием и щедростью миллиардера Сулеймана Керимова.
Керимов окружил балерину дорогими подарками: он купил ей роскошные апартаменты на Петровке в центре Москвы, дарил цветы и украшения, а также помог расселить коммунальную квартиру в Петербурге, где Волочкова открыла свою школу-студию, напротив Мариинского театра.
Их отношения продолжались три года, и, по словам Анастасии, это был самый счастливый период в её жизни. Однако в какой-то момент всё закончилось — Керимов сам решил прекратить отношения. По словам балерины, причиной разрыва стала его безмерная ревность. После этого Сулейман Керимов недолго оставался без отношений.
Балерина Анастасия Волочкова (фото: социальные сети)
Финансовая поддержка бизнеса
Новой избранницей Сулеймана Керимова стала Екатерина Гомиашвили. Их отношения длились четыре года, и за это время бизнесмен оказал ей большую поддержку. Благодаря его финансовой помощи карьера Екатерины в модной индустрии сделала значительный шаг вперед.
С помощью Керимова она открыла в Лондоне роскошный бутик, для которого дизайн создал известный британский архитектор Эб Роджерс.
Однако всё изменилось, когда Екатерина неожиданно объявила о распродаже и закрытии своих бутиков. Причина стала ясна вскоре — Керимов разорвал отношения и прекратил финансирование её бизнеса.
Был ли роман с Тиной Канделаки
Телеведущая Тина Канделаки познакомилась с Сулеймана Керимовым через общую знакомую — актрису Олесю Судзиловскую, за которой в то время ухаживал бизнесмен.
Интриги вокруг возможных отношений Канделаки с Керимовым вспыхнули в ноябре 2006 года, когда они стали участниками громкого инцидента во Франции. В Ницце Ferrari Enzo, за рулем которого был Керимов, потерял управление на высокой скорости, врезался в дерево и загорелся. Миллиардер получил тяжелые травмы и был срочно госпитализирован.
Журналистка Тина Канделаки (фото: социальные сети)
Вскоре после аварии журналисты попытались связаться с Тиной, но она настаивала на том, что в момент происшествия находилась в Москве и болела свинкой. Однако вскоре выяснилось, что ожоги на руках и ногах Канделаки подтвердили её присутствие в той самой машине.
Оказавшись в местной больнице, телеведущая позже была отправлена в Россию на частном самолете Керимова. Чтобы скрыть следы аварии, она сделала татуировки на шрамах.
Позже Канделаки призналась, что действительно находилась с Керимовым в момент аварии.
«Попала я с ним в эту аварию, мы были товарищами и тогда, и сейчас. В 45 я точно могу себе позволить сказать: "Да, был роман, да, было красиво!". Но не было романа. Я правда попала с ним в аварию, в жуткую, страшную, никому не пожелаю. Он никогда не был в меня влюблен», — поделилась Канделаки в интервью каналу «Стрелец молодец».
Единственная жена Керимова
Сулейман Керимов всегда был окружён красивыми женщинами. Ещё будучи студентом, он женился на Фирузе, дочери влиятельного бизнесмена. Она ведёт спокойную и непубличную жизнь, редко появляется на публике с мужем.
Несмотря на его многочисленные романы, Фируза неизменно остаётся рядом с ним. Даже когда у Керимова за границей арестовали активы, она не отвернулась от супруга.
За годы брака у пары родились трое детей: дочери Гульнара и Аминат, а также сын Саид. Несмотря на внимание других женщин, Керимов никогда не рассматривал развод как вариант.
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