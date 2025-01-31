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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Купил Ветлицкой особняк, а с Канделаки разбился на Ferrari: все отношения Сулеймана Керимова, что об этом думает его жена

Купил Ветлицкой особняк, а с Канделаки разбился на Ferrari: все отношения Сулеймана Керимова, что об этом думает его жена

Сулейман Керимов (фото: социальные сети)

Сулейман Керимов (фото: социальные сети)

Сулейман Керимов — один из самых богатых и влиятельных людей России, миллиардер, известный не только своими успехами, но и щедростью. Анастасия Волочкова до сих пор вспоминает его подарки с благодарностью, а Наталья Ветлицкая благодаря ему смогла обеспечить себе безбедную жизнь. Подробнее о его романах ​расскажет «Радио 1».

Детство и юность Керимова


Сулейман Керимов родился в Дербенте в семье юриста и бухгалтера. Он был младшим ребенком и с ранних лет отличался усердием в учебе — школу окончил с золотой медалью.



Поступив на строительный факультет Дагестанского политехнического института, Керимов вскоре получил повестку в армию и отправился служить в ракетные войска в Москве. После демобилизации он решил сменить направление и продолжил учебу уже на экономическом факультете.

В 1989 году Керимов получил диплом и устроился экономистом на завод «Эльтав», который считался одним из ключевых оборонных предприятий СССР. За пять лет он прошел путь от рядового сотрудника до генерального директора по экономическим вопросам, продемонстрировав талант к финансам и управлению.

Успешная карьера


Предпринимательская карьера Сулеймана Керимова началась в 1993 году, когда он возглавил «Федпромбанк» в Москве. Работа в банковской сфере дала ему ценные связи, которые вскоре привели к первым крупным сделкам.

Настоящий прорыв произошел в 1999 году, когда Керимов приобрел контрольный пакет нефтетрейдинговой компании «Нафта Москва», а вскоре полностью сосредоточил ее управление в своих руках. Однако с изменением законодательства, позволившим нефтяным компаниям самостоятельно экспортировать сырье, роль посредников ослабла. Керимов своевременно распродал активы, заработав около $400 млн.

В 2004 году он вложился в акции «Газпрома» и «Сбербанка», использовав залоговые схемы для расширения портфеля. Уже через два года его активы оценивались в $15 млрд, что сделало его одним из крупнейших инвесторов России.

Сулейман Керимов (фото: социальные сети)

Помимо финансового сектора, Керимов активно вкладывался в недвижимость, скупая земельные участки в Подмосковье, а затем расширил интересы на рынок кабельного телевидения Москвы и Санкт-Петербурга.

Его инвестиционная стратегия вскоре вышла за пределы России — он начал приобретать акции крупнейших международных корпораций.

Отношения с Натальей Ветлицкой


В конце 90-х у Сулеймана Керимова завязался роман с певицей Натальей Ветлицкой. Артистка не скрывала восторга и открыто рассказывала о щедрости бизнесмена.

«Я офигела, какой это человек! Он для меня ничего не жалеет. Деньги сумками дает», — говорила она.

В 2004 году Ветлицкая стала матерью, но имя отца ее дочери Ульяны до сих пор остается загадкой. Многие считают, что им мог быть Керимов, однако официального подтверждения этому нет.

Певица Наталья Ветлицкая (фото: социальные сети)

Спустя некоторое время их отношения закончились, но Керимов щедро позаботился о бывшей возлюбленной. Ветлицкая получила от него элитную недвижимость на Новой Риге, роскошный особняк площадью 3000 квадратных метров и личный самолет. Позже она продала это имущество и обосновалась в Испании.

А в 2002 году Керимов переключил свое внимание на новую избранницу — 26-летнюю Анастасию Волочкову, которая вытеснила из его жизни 38-летнюю Ветлицкую.

Муж застал с другим: кто настоящий отец дочери Натальи Ветлицкой, роман с бывшим Волочковой и связи с олигархами
Муж застал с другим: кто настоящий отец дочери Натальи Ветлицкой, роман с бывшим Волочковой и связи с олигархами

Роман с Анастасией Волочковой


На тот момент Волочкова была в отношениях с бизнесменом Ахмедом, но не смогла устоять перед вниманием и щедростью миллиардера Сулеймана Керимова.

Керимов окружил балерину дорогими подарками: он купил ей роскошные апартаменты на Петровке в центре Москвы, дарил цветы и украшения, а также помог расселить коммунальную квартиру в Петербурге, где Волочкова открыла свою школу-студию, напротив Мариинского театра.

Их отношения продолжались три года, и, по словам Анастасии, это был самый счастливый период в её жизни. Однако в какой-то момент всё закончилось — Керимов сам решил прекратить отношения. По словам балерины, причиной разрыва стала его безмерная ревность. После этого Сулейман Керимов недолго оставался без отношений.

Балерина Анастасия Волочкова (фото: социальные сети)

Финансовая поддержка бизнеса


Новой избранницей Сулеймана Керимова стала Екатерина Гомиашвили. Их отношения длились четыре года, и за это время бизнесмен оказал ей большую поддержку. Благодаря его финансовой помощи карьера Екатерины в модной индустрии сделала значительный шаг вперед.

С помощью Керимова она открыла в Лондоне роскошный бутик, для которого дизайн создал известный британский архитектор Эб Роджерс.

Однако всё изменилось, когда Екатерина неожиданно объявила о распродаже и закрытии своих бутиков. Причина стала ясна вскоре — Керимов разорвал отношения и прекратил финансирование её бизнеса.

Был ли роман с Тиной Канделаки


Телеведущая Тина Канделаки познакомилась с Сулеймана Керимовым через общую знакомую — актрису Олесю Судзиловскую, за которой в то время ухаживал бизнесмен.

Интриги вокруг возможных отношений Канделаки с Керимовым вспыхнули в ноябре 2006 года, когда они стали участниками громкого инцидента во Франции. В Ницце Ferrari Enzo, за рулем которого был Керимов, потерял управление на высокой скорости, врезался в дерево и загорелся. Миллиардер получил тяжелые травмы и был срочно госпитализирован.

Журналистка Тина Канделаки (фото: социальные сети)

Вскоре после аварии журналисты попытались связаться с Тиной, но она настаивала на том, что в момент происшествия находилась в Москве и болела свинкой. Однако вскоре выяснилось, что ожоги на руках и ногах Канделаки подтвердили её присутствие в той самой машине.

Оказавшись в местной больнице, телеведущая позже была отправлена в Россию на частном самолете Керимова. Чтобы скрыть следы аварии, она сделала татуировки на шрамах.

Позже Канделаки призналась, что действительно находилась с Керимовым в момент аварии.

«Попала я с ним в эту аварию, мы были товарищами и тогда, и сейчас. В 45 я точно могу себе позволить сказать: "Да, был роман, да, было красиво!". Но не было романа. Я правда попала с ним в аварию, в жуткую, страшную, никому не пожелаю. Он никогда не был в меня влюблен», — поделилась Канделаки в интервью каналу «Стрелец молодец».

Единственная жена Керимова


Сулейман Керимов всегда был окружён красивыми женщинами. Ещё будучи студентом, он женился на Фирузе, дочери влиятельного бизнесмена. Она ведёт спокойную и непубличную жизнь, редко появляется на публике с мужем.

Несмотря на его многочисленные романы, Фируза неизменно остаётся рядом с ним. Даже когда у Керимова за границей арестовали активы, она не отвернулась от супруга.

За годы брака у пары родились трое детей: дочери Гульнара и Аминат, а также сын Саид. Несмотря на внимание других женщин, Керимов никогда не рассматривал развод как вариант.

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#недвижимость
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#апартаменты
#отношения
#поддержка
#карьера
#активы
«Не понимаем, почему»: Хилькевич о проблемах со здоровьем у своих детей
Анна Хилькевич проверяет здоровье своих детей
31 января 2025, 17:34

Анна Хилькевич (Фото: соцсети)

Актриса Анна Хилькевич активно ходит с детьми по врачам, проверяя их здоровье. Соответствующее видео публикует издание Peopletalk. Уточняется, что селебрити пришла на прием со своей дочерью Арианной для исследования желудка.
«Что я могу сказать, у нас все хорошо, узи хорошее, поджелудочная в порядке, камней в почках нет. Почему тошнит, мы не понимаем», — сказала Хилькевич на кадрах.
Она резюмировала, что желудок Арианны в полном порядке. На записи также можно увидеть, что ее дочке не нравится, что мама делится происходящим с подписчиками.

«Мама, ну перестань уже», — говорит Арианна.

Ранее стало известно, в чем призналась Виолетта Чиковани. Подробности в нашем материале.

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Тайная свадьба и позднее материнство: как сложилась жизнь ведущей «Утро России» Анастасии Чернобровиной

«Альфонс, но у него есть проекты»: Бывшая Сердюкова раскрыла тайны возлюбленного Бородиной
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Тайная свадьба и позднее материнство: как сложилась жизнь ведущей «Утро России» Анастасии Чернобровиной
31 января 2025, 17:14

Анастасия Чернобровина (Фото: кадр из передачи «Утро России»)

Анастасия Чернобровина — яркая и позитивная ведущая, которая с 2002 года будит всю страну, появляясь в эфире передачи «Утро России» на телеканале «Россия 1».
О том, что известно о жизни Анастасии Чернобровиной — в материале «Радио 1».

Биография


Анастасия Чернобровина родилась в Ижевске 10 апреля 1977 года. Ее родители развелись, когда Анастасия была еще совсем ребенком. Вскоре ее маме удалось выйти замуж во второй раз, после чего она нашла работа и родила вторую дочку Ольгу.

В школе девочка была отличницей. После получения аттестата Анастасия приняла решение поступить в колледж родного города. Таким образом, она стала учиться на факультете психологии.

Карьера телеведущей


Стоит отметить, что первые шаги в профессии Чернобровина делала в родном Ижевске. Через полгода после поступления на психолога Анастасия осознала, что именно телевидение ей подходит гораздо больше, чем психология.

Вскоре она пришла на региональное телевидение, где проработала журналистом службы новостей три года. Одновременно с этим вела авторскую программу с участием звёзд российского шоу-бизнеса и кино, которые приезжали в Ижевск на гастроли.

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Когда Чернобровиной исполнилось 19 лет, она приняла решение отправиться в Москву. За короткий промежуток времени ей удалось сделать хорошую карьеру. Спустя время Анастасия начала самостоятельно подготавливать сюжеты для информационно-развлекательных программ, после этого она стала создавать специальные репортажи для «Вести ПРО». С этого момента Анастасия регулярно ездила в командировки.

В 2002 году Чернобровина приняла решение снова вернуться на канал «Россия», после чего девушка стала ведущей программы «Утро России» (ранее — «Доброе утро, Россия!») . За все свои заслуги Анастасия удостоилась множества наград.

Отношения с мужчинами


Поскольку ведущая является довольно закрытым человеком и предпочитает не говорить о сокровенным, то ее поклонники постоянно приписывают ей всевозможные романы. Одно время можно было часто слышать о том, что у Чернобровиной роман с Андреем Петровым. Однако Анастасия старается не обращать внимание на различные слухи.

В 2014 году появилась информация о том, что Анастасия вышла замуж за дизайнера по имени Станислав. У мужчины есть бизнес не только в России, но и за рубежом. По словам ведущей, когда она увидела будущего мужа, то сразу же влюбилась. Она старается трепетно оберегать их отношения от окружающих.

В возрасте 40 лет Анастасия впервые стала мамой, у них с супругом родился сын Артемий. После рождения ребенка Чернобровина не стала засиживаться в декрете и уже через месяц вновь появилась на экранах.

В 44 года у супружеской пары родился еще один сын Гарри.

«Когда Гарри родился, мы громко порадовались событию со всеми родными, которые нас от каких-либо внешних обсуждений оберегают. Спасибо им за это. Личную жизнь мы очень бережем. Не зря же говорят: счастье любит тишину», — рассказала Анастасия в беседе со «СтарХитом».

По словам Чернобровиной, ее семья немного отличается от классических публичных людей.

Анастасия Чернобровина сегодня


В данный момент Анастасия активно продолжает свою карьеру. Также она занимается общественными работами. В ее коллекции часто появляются новые проекты.

В апреле 2024 года Чернобровина сообщила об открытии Telegram-канала, где публикуются важные фрагменты интервью с гостями, которые зрители, возможно, пропустили в эфире, а также много откровений от ведущих программы.

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«Я с пузиком»: Виолетта Чиковани сделала откровенное признание
Блогер Виолетта Чиковани призналась, что стыдится своего лишнего веса
31 января 2025, 16:57

Виолетта Чиковани (Фото: соцсети)

30-летняя певица Виолетта Чиковани призналась, что перестала откровенно одеваться из-за наличия «пузика».
Так, певица призналась, что набрала лишний вес и теперь стесняется носить слишком открытую одежду.

«Я потолстела. Я сейчас вешу 65 килограммов, надо 10 надо сбросить. Стыдно иногда слишком откровенно одеваться. Я с пузиком. Честно, пузико небольшое есть. Я смотрю себя на интервью, вот у Алены Блин я была, Господи, какая я там страшная! Смотрю на себя, думаю, как можно быть такой жирной. Это ужас. У меня там столько отеков. У меня такое лицо, крупное», — откровенно призналась Чиковани.

Кроме того, она отметила плохую работу визажиста, который сделал ей неудачный макияж на съемки.

Чиковани также рассказала, что было время, когда она по влиянию моды хотела казаться богаче, чем есть на самом деле. Девушка хвасталась брендовыми вещами, однако это были подделки.

«Недавно летела в экономе с Бали. И думала подняться в бизнес, подснять видео, как будто я там лечу. Потом подумала, да зачем мне это надо. Такие моменты бывают. Хочется, а пока не дотягиваю. Хотя я сейчас нормально зарабатываю», — заверила блогер.

Ранее Чиковани встречалась с нынешним возлюбленным Ксении Бородиной и раскрыла о нем некоторые подробности.

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#россия
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#интервью
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«Нашли тело мамы, о папе ничего неизвестно»: сын Шишковой и Наумова о трагедии
31 января 2025, 16:33

Фото: istockphoto/Sergey Tinyakov

Сын фигуристов Евгении Шишковой и Вадима Наумова Максим находится на месте трагедии. Об этом журналистов проинформировала мама Наумова. Ее слова приводит Starhit.
«На месте трагедии находился только их сын Максим, мы совсем недавно смогли с ним поговорить. Он сказал, что нашли тело мамы. А о папе пока ничего неизвестно. До сих пор ждем», — сказала мать фигуриста.

Уточняется, что Максим полетел другим рейсом, сейчас у него шоковое состояние. Молодой человек в ожидании любых деталей произошедшего.

Перед этим стало известно, кем мог быть один из пилотов упавшего в Вашингтоне вертолета. Информация появилась в одной из анонимных социальных сетей.

Столкновение вертолета и самолета в США случилось накануне, 30 января. Сейчас экстренные службы продолжают поиск тел погибших.

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#спорт
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«Альфонс, но у него есть проекты»: Бывшая Сердюкова раскрыла тайны возлюбленного Бородиной
Бывшая Сердюкова блогер Чиковани рассказала, что он работал экскурсоводом
31 января 2025, 16:28

Николай Сердюков и Ксения Бородина (Фото: соцсети)

Блогер Виолетта Чиковани встречалась с Николаем Сердюковым, будущим мужем телезвезды Ксении Бородиной, во время шоу «Влюбись, если осмелишься». Она многое знает о бывшем парне и охотно рассказала о нем некоторые подробности.
Вокруг пары Ксении Бородиной и Николая Сердюкова ходит множество сплетен и споров. Фанаты телезвезды не верят в искренность Сердюкова, называют его альфонсом и открыто смеются над Ксенией. Она же, в свою очередь, не обращает внимания на такие мнения и готовится к свадьбе с возлюбленным, который недавно сделал ей предложение. Она также открыто признавалась, что Николай зарабатывает хорошо, но она — больше.

«Ей повезло. Он пытается быть кем-то, кем не является. На реалити он заходит очень ярко, негативно, что-то того обругал, сего обругал. На самом деле он очень добрый, умный. Он очень классно работал экскурсоводом, он великолепный историк. Когда их обзывают и пишут, что он меркантильный, альфонс, я прекрасно знаю, какие у Коли есть проекты», — рассказала Чиковани во время интервью проекту «Ниче святого» для Hi-Fi-стриминга «Звук».

По ее словам, он нормально зарабатывает и не нужно сравнивать его заработок с доходами Ксении Бородиной. Блогер отметила, что Сердюков работает и не сидит на шее своей известной возлюбленной.

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«На самом видном месте!»: зачем жене Петросяна Брухуновой конфликт с Герасимовым
Татьяна Брухунова нарывается на конфликт с Герасимовым
31 января 2025, 15:49

Татьяна Брухунова (Фото: соцсети)

Молодая жена сатирика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова была в ярости, когда узнала о закрытии спектакля «Дядя Жорж» в Театре сатиры. Худрук Евгений Герасимов пояснял, что постановка не дает стопроцентную посещаемость.
Однако Брухунова не успокоилась, опубликовав афишу представления «Век Сатиры», где Герасимова видно в окружении легендарных артистов.

«Кто-то может объяснить, что ЭТОТ человек делает на афише? На самом видном месте!» — негодует Брухунова.
От Герасимова на данный момент не последовало никакой реакции.

Перед этим стало известно, как Брухунова «спалилась» в сети. Женщина снова обратила на себя внимание. Что этому поспособствовало, читайте в нашем материале.

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#мир
#звёзды
#россия
#шоу-бизнес
#новости
#театр
#скандал
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Предсказала свою гибель и ушла раньше, чем стала знаменитой: трагедия Татьяны Снежиной, автора хита Пугачевой «Позови меня с собой»
31 января 2025, 15:41

Татьяна Снежина (Фото: кадр из клипа «Позови меня с собой»)

Не многие знают, что хит Аллы Пугачевой «Позови меня с собой» был написан совсем юной девушкой по имени Татьяна Печёнкина. Она писала стихи и песни под псевдонимом «Снежина».
Ее песни до сих пор исполняются многими звездами российской эстрады. К сожалению, автор музыкальных произведений не дождалась оглушительной славы при жизни. О том, как начиналась карьеры Татьяны Снежиной, когда к ней пришла популярность и что стало причиной трагической гибели, расскажет редакция «Радио 1».

Биография


Татьяна Печёнкина родилась 14 мая 1972 года в Луганске. По роду службы отца им приходилось часто переезжать. Первые десять лет своей жизни она провела на Камчатке. Затем семья переехала на Урал.

Татьяна с раннего детства была погружена в творчество, а также сочиняла стихи. Ее мама играла на фортепиано и очень любила классическую музыку. Свои первые концерты Печёнкина устраивала перед родителями.

Первая любовь стала для Татьяны особым стимулом к написанию стихов и музыки. Однако счастье юных влюбленных продлилось недолго, так как отца Печёнкиной перевели в Москву. Разлука очень тяжело давалась обоим. Именно тогда девушка написала самые пронзительные из своих стихов. Затем Татьяна начала записывать свои песни на кассеты. Родители этому увлечению дочери большого значения не придавали. Они были уверены, что это просто хобби, которое пройдет со временем.

Татьяна Снежина (Фото: соцсети)

Внезапное начало карьеры


По настоянию родителей Татьяна поступила в медицинский институт, где её талант не остался незамеченным. Она принимала участие во всех студенческих концертах. Именно в тот период у поэтессы появились первые поклонники. Вскоре последовал еще один переезд в Новосибирск, а за ним в жизнь Татьяны пришли одиночество и печаль. Но при этом творческая муза не покинула ее, Печёнкина вновь начала активно писать песни. В это же время появился и ее звучный псевдоним — Снежина. Как символ снега, холода и пустоты.

Карьера Татьяны началась внезапно. Однажды на домашних посиделках вместе с братом и его друзьями один из присутствующих попросил кассету с записями исполнительницы. Потом он отдал запись на оценку знакомому музыканту. Тот был впечатлён талантом девушки и пригласил её в Москву. В результате плодотворного сотрудничества была записана 21 песня. Однако денег на рекламу и пиар не хватало, по этой причине альбом с этими композициями заметного успеха не имел.

Творческий союз, который перерос в любовь на всю жизнь


Татьяна выступала в ресторанах некоторое время, а потом вернулась в родной город. Родители поддержали дочь и уговорили не оставлять творчество. Спустя какое-то время на ее песни обратил внимание новосибирский продюсер Сергей Бугаев. Он предложил поработать над альбомом Снежиной. Вскоре продюсер пришел к выводу, что аранжировки только портят песни Татьяны и сказал, что они должны найти путь к сердцу слушателя именно в таком виде, в каком были написаны изначально.

Так и получилось. Потихоньку песни стали звучать на радио, а Татьяна продолжала давать концерты. В 1995 году она написала песню «Музыкант», которая позже станет визитной карточкой Кристины Орбакайте. У Снежиной было много планов. Она работала над новым альбомом. И как будто спешила жить.

Татьяна Снежина и Сергей Бугаев (Фото: кадр из книги «Звезда моя»)

Творческий союз Снежиной и Бугаева быстро перерос в роман. 13 сентября 1995 года Татьяна и Сергей должны были расписаться в ЗАГСе, однако никто не мог подумать, что до свадьбы влюбленные не доживут.

Предрекла свою гибель


18 августа 1995 года Снежина и Бугаев устроили небольшой концерт, на котором Татьяна вдруг решила исполнить романс с красноречивым названием «Если я умру раньше времени». На следующий день они с компанией друзей отправились отдохнуть на Алтай. На обратном пути, 21 августа, минивэн, в котором находилась певица и продюсер, попал в аварию. Все, кто находился в автомобиле, включая ребенка друзей, певицу и её жениха, погибли. Татьяне Снежиной было всего 23 года.

Посмертная слава


Спустя время кассета с записями певицы сначала попала в руки Иосифу Кобзону, потом Игорю Крутому, а затем и Алле Пугачевой. Она и исполнила песню, которая является самым известным хитом Снежиной — «Позови меня с собой». Песни Татьяны, которых она за свою очень короткую жизнь написала больше 200, исполняют самые именитые звёзды российской эстрады по сей день.

В Новосибирске и в Луганске в честь поэтессы установлены памятники. В московской школе, где в свое время училась Татьяна, в ее честь организован литературный музей.

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Беременная Ида Галич рассказала о съемках в полуголых нарядах на улицах Парижа
31 января 2025, 15:03

Ида Галич (Фото: Telegram-канал)

Недавно блогер Ида Галич рассекретила вторую беременность. Радостной новостью Ида поделилась со своей аудиторией, будучи на Неделе моды в Париже. Оттуда звезда ежедневно публикует снимки в роскошных нарядах с открытыми плечами и спиной, без верхней одежды и головного убора.
В комментариях под роскошными фотографиями фанаты забеспокоились о здоровье мамы и малыша, поскольку блогер снимается полуголой на улице зимой.

«Ребята, все, кто переживал, что я сейчас не в шапке, а фотографировалась в нарядах, в босоножках и без верхней одежды. Надо отметить, что между кадрами накидывается пальто, а потом надеваются мягкие теплые ботиночки. Так что, в таком раздетом виде я существую недолго.», — поспешила успокоить поклонников Ида Галич.

Она также отметила, что уже больше года укрепляет свое здоровье и закаляется.

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#родители
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#беременность
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Обеспечивал роскошную жизнь и скрывал жену: чем «Миссис Россия» не угодила миллиардеру и за что он хочет сдать ее в психбольницу
31 января 2025, 15:02

Наталья Оскар (фото: социальные сети)

В 2023 году титул «Миссис Россия» получила Наталья Оскар из Хабаровска. Её победа вызвала бурную реакцию в интернете, где пользователи усомнились в натуральности её внешности и утверждали, что она выглядит гораздо лучше на фотографиях, чем в реальной жизни. Несмотря на критику, сама Наталья с радостью приняла свою победу, поблагодарив за поддержку своего мужа и дочь. Однако уже весной 2024 года Оскар объявила о разводе. Кем оказался муж «Миссис России» и о его угрозах жене расскажет «Радио 1».

Поддержка мужа


Роман Безматерных, успешный предприниматель из Хабаровска, активно поддерживал свою жену Наталью в её стремлении победить на конкурсе «Миссис Россия». Он не только прилетал к ней в Москву на финал, но и помогал с подготовкой, покупая фрукты и угощения для участниц.

После возвращения в Хабаровск Наталья начала готовиться к международным конкурсам, при этом признавая, что её уверенность и свобода во многом благодаря поддержке мужа. До этого она 10 лет работала в сфере образования, но, следуя своей мечте, решила заняться музыкой и вокалом. Роман обеспечивал семью, поддерживал супругу во всех начинаниях.

«Он приехал за сутки до финала и занимался только мной. Что ты хочешь есть? Что тебе принести? Массаж? Такая забота и поддержка! Это дает огромную силу преодолеть любые препятствия. Он помогал всем нам. Раньше остальных привез еду, воду в гримерки. Все участницы были так благодарны, ведь день предстоял тяжелый. Мужу огромное спасибо от души, что он поддерживает меня и помогает», — рассказала она в беседе со «СтарХитом».

Наталья Оскар (фото: социальные сети)

Запрещал общаться с подругами


В мае 2024 года Оскар сообщила о разводе с мужем. Кроме того, она рассказала, что их отношения начались с обмана: Роман скрывал от неё, что был женат. Когда правда всплыла, он пообещал развестись, но процесс затянулся на три года. В это время они стали жить вместе, у них родилась дочь Моника, а в 2021 году пара всё-таки заключила официальный брак.

Наталья призналась, что их отношения были не такими уж идеальными. Одной из причин стали сложные отношения Романа с его бывшей женой, которая не раз напоминала о себе, а также постоянный контроль со стороны Романа, который ограничивал личное пространство Натальи.

«Он запрещал мне общаться с моими подругами. Постоянно контролировал, где я нахожусь. Просил показывать ему мой распорядок дня. Каждое утро он начинал с разборок. Мне казалось, что он получает удовольствие от того, что я нервничаю», — рассказала девушка в интервью Super.

Наталья Оскар утверждает, что долго пыталась сохранить отношения с мужем, но ситуация осложнилась после её участия в конкурсе «Миссис Россия – 2023». Победа на конкурсе привлекла внимание к её карьере певицы, и её стали приглашать выступать на других конкурсах красоты по всей России. Однако её супругу новая карьеры жены не понравилась.

«Когда я собиралась по работе в Сочи, он меня не отпустил. Я с этим не согласилась, из-за чего он начал агрессировать: выбил стекло в двери, схватил меня и кинул на диван с криками, что я должна ему подчиняться. После этого начался настоящий абьюз. У него часто происходили психические срывы», — призналась она.

Наталья Оскар (фото: социальные сети)

Угрожал после развода


Расставание пары прошло крайне болезненно. Оскар заявила, что ей начали поступать угрозы от бывшего мужа. Она даже опубликовала переписку, в которой Роман пытался её запугать.

«А вот тебя лишить родительских прав и в психушку посадить попробую», — писал Роман бывшей возлюбленной.

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Кроме того, бизнесмен напомнил жене о её музыкальной карьере.

«Песни все мои. Я деньги перечислял, поэтому права на них мои, судиться будем. Готовятся пять исков на все, что ты у меня забрала, бандитка», — заявил он.

После того как Наталья подала на развод, возник новый конфликт — раздел имущества. По условиям брачного контракта, всё, что записано на Оскар, должно остаться ей. Однако, как утверждает «Миссис Россия», Роман отказывается отдавать дом, который официально принадлежит Наталье. Он требует, чтобы она либо переписала особняк на него, либо продала его значительно дешевле рыночной стоимости — за 20 миллионов.

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