Обеспечивал роскошную жизнь и скрывал жену: чем «Миссис Россия» не угодила миллиардеру и за что он хочет сдать ее в психбольницу

Наталья Оскар (фото: социальные сети)
В 2023 году титул «Миссис Россия» получила Наталья Оскар из Хабаровска. Её победа вызвала бурную реакцию в интернете, где пользователи усомнились в натуральности её внешности и утверждали, что она выглядит гораздо лучше на фотографиях, чем в реальной жизни. Несмотря на критику, сама Наталья с радостью приняла свою победу, поблагодарив за поддержку своего мужа и дочь. Однако уже весной 2024 года Оскар объявила о разводе. Кем оказался муж «Миссис России» и о его угрозах жене расскажет «Радио 1».
Поддержка мужа
Роман Безматерных, успешный предприниматель из Хабаровска, активно поддерживал свою жену Наталью в её стремлении победить на конкурсе «Миссис Россия». Он не только прилетал к ней в Москву на финал, но и помогал с подготовкой, покупая фрукты и угощения для участниц.
После возвращения в Хабаровск Наталья начала готовиться к международным конкурсам, при этом признавая, что её уверенность и свобода во многом благодаря поддержке мужа. До этого она 10 лет работала в сфере образования, но, следуя своей мечте, решила заняться музыкой и вокалом. Роман обеспечивал семью, поддерживал супругу во всех начинаниях.
«Он приехал за сутки до финала и занимался только мной. Что ты хочешь есть? Что тебе принести? Массаж? Такая забота и поддержка! Это дает огромную силу преодолеть любые препятствия. Он помогал всем нам. Раньше остальных привез еду, воду в гримерки. Все участницы были так благодарны, ведь день предстоял тяжелый. Мужу огромное спасибо от души, что он поддерживает меня и помогает», — рассказала она в беседе со «СтарХитом».
Наталья Оскар (фото: социальные сети)
Запрещал общаться с подругами
В мае 2024 года Оскар сообщила о разводе с мужем. Кроме того, она рассказала, что их отношения начались с обмана: Роман скрывал от неё, что был женат. Когда правда всплыла, он пообещал развестись, но процесс затянулся на три года. В это время они стали жить вместе, у них родилась дочь Моника, а в 2021 году пара всё-таки заключила официальный брак.
Наталья призналась, что их отношения были не такими уж идеальными. Одной из причин стали сложные отношения Романа с его бывшей женой, которая не раз напоминала о себе, а также постоянный контроль со стороны Романа, который ограничивал личное пространство Натальи.
«Он запрещал мне общаться с моими подругами. Постоянно контролировал, где я нахожусь. Просил показывать ему мой распорядок дня. Каждое утро он начинал с разборок. Мне казалось, что он получает удовольствие от того, что я нервничаю», — рассказала девушка в интервью Super.
Наталья Оскар утверждает, что долго пыталась сохранить отношения с мужем, но ситуация осложнилась после её участия в конкурсе «Миссис Россия – 2023». Победа на конкурсе привлекла внимание к её карьере певицы, и её стали приглашать выступать на других конкурсах красоты по всей России. Однако её супругу новая карьеры жены не понравилась.
«Когда я собиралась по работе в Сочи, он меня не отпустил. Я с этим не согласилась, из-за чего он начал агрессировать: выбил стекло в двери, схватил меня и кинул на диван с криками, что я должна ему подчиняться. После этого начался настоящий абьюз. У него часто происходили психические срывы», — призналась она.
Наталья Оскар (фото: социальные сети)
Угрожал после развода
Расставание пары прошло крайне болезненно. Оскар заявила, что ей начали поступать угрозы от бывшего мужа. Она даже опубликовала переписку, в которой Роман пытался её запугать.
«А вот тебя лишить родительских прав и в психушку посадить попробую», — писал Роман бывшей возлюбленной.
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Кроме того, бизнесмен напомнил жене о её музыкальной карьере.
«Песни все мои. Я деньги перечислял, поэтому права на них мои, судиться будем. Готовятся пять исков на все, что ты у меня забрала, бандитка», — заявил он.
После того как Наталья подала на развод, возник новый конфликт — раздел имущества. По условиям брачного контракта, всё, что записано на Оскар, должно остаться ей. Однако, как утверждает «Миссис Россия», Роман отказывается отдавать дом, который официально принадлежит Наталье. Он требует, чтобы она либо переписала особняк на него, либо продала его значительно дешевле рыночной стоимости — за 20 миллионов.
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