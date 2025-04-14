«Купила микрофон в машину»: Оксана Самойлова протестировала новую покупку – видео

Оксана Самойлова (фото: Telegram @sammyfam)
Жена рэпера Джигана похвасталась новой покупкой. Теперь за рулём Оксана Самойлова будет не только сторис снимать, но и петь.
В личном блоге многодетная мать опубликовала видео, на котором поёт в микрофон в машине. Подпись к видео гласит: «Вот купила микрофон в машину».
Ранее Самойлова объявила, что они с Джиганом планируют родить пятого ребёнка. Пара хотела бы девочку. Оксана допускает, что может воспользоваться услугами суррогатной матери, но, вероятнее всего, она будет рожать сама.
Напомним, что сейчас в семье воспитываются четверо детей: 13-летняя Ариелла, 9-летняя Лея, 7-летняя Майя и 4-летний Давид.
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Ранее Самойлова объявила, что они с Джиганом планируют родить пятого ребёнка. Пара хотела бы девочку. Оксана допускает, что может воспользоваться услугами суррогатной матери, но, вероятнее всего, она будет рожать сама.
Напомним, что сейчас в семье воспитываются четверо детей: 13-летняя Ариелла, 9-летняя Лея, 7-летняя Майя и 4-летний Давид.
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Анастасия Чинкова