Джиган сорвался? Фанаты переживают за пропажу Оксаны Самойловой

Джиган и Оксана Самойлова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Фанаты переживают, что блогер Оксана Самойлова уже как две недели пропала с радаров и не делится подробностями своей личной жизни. Поклонники в ожидании новых семейных снимков, а также новостей о домашних питомцах.
Аудитория всерьез подозревает, что в жизни знаменитости могла произойти драма, связанная с выходками ее мужа Джигана. Девушка уже дважды давала шанс исполнителю на исправление. Ее супруг срывался в 2020 году, а также пару лет спустя. По словам Самойловой, больше у него нет права ошибаться, ведь, если все повторится, то пару ждет развод.
Конечно же, фанаты больше всего переживают за четверых детей, а ведь звездные родители хотели еще и пятого малыша.
Ранее сообщалось, с кем отдыхает на Мальдивах рэпер Тимати.
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Конечно же, фанаты больше всего переживают за четверых детей, а ведь звездные родители хотели еще и пятого малыша.
Ранее сообщалось, с кем отдыхает на Мальдивах рэпер Тимати.
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Никита Кротов