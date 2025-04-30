«Он весь в кредитах»: стало известно, почему Лепс откладывает свадьбу с молодой возлюбленной

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Instagram* @avrorakiba)
Григорий Лепс вновь отложил свадьбу с молодой возлюбленной Авророй Кибой. По словам друзей артиста, у него сейчас большие проблемы с деньгами.
Предложение избраннице певец сделал ещё год назад, и, как ожидалось, свадьба должна состояться этим летом. Однако на недавнем светском мероприятии Лепс признался, что пока не знает, в каком году удастся организовать торжество. Коллеги артиста подчеркнули, что у него сейчас нет необходимой суммы.
Друзья артиста подчеркнули, что он надеется заработать на бизнесе миллионы, закрыть долги, а затем сыграть свадьбу.
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*запрещён в РФ
«У Гриши сейчас нет денег на свадьбу, которую хочет Аврора. Он весь в кредитах. Взял большой заём на 300 млн рублей, всё вложил в новый бизнес», – отметили источники KP.ru.Предварительно, Лепс вложил деньги в элитный бар, который собирается открыть в Москве. Знакомые певца отметили, что он не рассчитывал на такие огромные траты, когда брался за реализацию идеи.
Друзья артиста подчеркнули, что он надеется заработать на бизнесе миллионы, закрыть долги, а затем сыграть свадьбу.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова