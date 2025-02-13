Курбан Омаров признался в зависимости, из-за которой ему пришлось делать операцию

Курбан Омаров с женой (фото: Telegram @zimatut)
Супруга Курбана Омарова продолжает делиться с подписчиками мыслями и ощущениями после первых родов. Параллельно выяснилось, что её муж некоторое время назад был зависим и даже сделал операцию, чтобы побороться с пагубной привычкой.
Валерия начала рассказывать о существовании беременного ринита, который, впрочем, быстро проходит. Однако не успела она договорить, как её перебил муж.
В ответ девушка подтвердила, что уже несколько дней не пшикает капли и чувствует себя прекрасно.
Таким образом выяснилось, что Омаров страдал зависимостью от капель для носа, с которой ему пришлось бороться путём хирургического вмешательства.
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«Кстати, я думал, ты вечно будешь сидеть на этом Снупе (капли для носа – ред.). Я один раз подсел на него и три года сидел, пока мне не сделали операцию. С них слезать нереально. А она вышла из этого состояния вчера», – отметил Омаров.
В ответ девушка подтвердила, что уже несколько дней не пшикает капли и чувствует себя прекрасно.
Таким образом выяснилось, что Омаров страдал зависимостью от капель для носа, с которой ему пришлось бороться путём хирургического вмешательства.
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Анастасия Чинкова