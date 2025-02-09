«Я родила! Муж держал меня за руку»: молодая жена Курбана Омарова впервые стала мамой

Курбан Омаров и Валерия Мага (фото: Instagram* @zimamoscow)
23-летняя Валерия Мага сегодня поделилась своим счастьем – она впервые стала мамой. Жена Курбана Омарова призналась, что родила ещё 1 февраля.
Валерия рассказала, что рождение сына стало для неё чем-то невероятным, настоящим космосом.
Девушка поделилась, что Курбан присутствовал на родах.
О романе с Валерией Курбан рассказал в 2022 году. А в 2024-м они поженились. 25 августа стало известно о беременности девушки.
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*запрещён в РФ
Девушка поделилась, что Курбан присутствовал на родах.
«Всё произошло, словно в самом прекрасном сне... Я услышала первый крик своего сына! Мой муж был рядом, держал меня за руку. Спасибо, родной, с тобой я чувствовала себя так спокойно», – отметила Мага.Валерия стала мамой впервые, а вот у Омарова родился уже третий ребёнок. В браке с Аллой Воденко у него родился сын, а от Ксении Бородиной он имеет дочь Теону.
О романе с Валерией Курбан рассказал в 2022 году. А в 2024-м они поженились. 25 августа стало известно о беременности девушки.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова