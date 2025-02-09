«Я родила! Муж держал меня за руку»: молодая жена Курбана Омарова впервые стала мамой

Почти полтора года и девять пластических операций потребовалось бывшей супруге капитана питерского «Зенита» и сборной России, экс-игрока лондонского «Арсенала» и «Кайрата» из Алма-Аты Алисе Казьминой на то, чтобы решить проблемы со здоровьем. Раньше она могла появиться на публике только в медицинской маске на лице.