Россиянам рассказали, какие птицы прилетят в Москву в ближайшее время

19 сентября 2026, 06:03

В Москву скоро могут прилететь обыкновенная чечетка, серый сорокопут, зимняк и пуночка

Фото: iStock/Alexander Predov

В Москву в ближайшее время могут прилететь несколько видов птиц. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды.