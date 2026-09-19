Россиянам рассказали, какие птицы прилетят в Москву в ближайшее время
В Москву в ближайшее время могут прилететь несколько видов птиц. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды.
Среди пернатых, появление которых в скором времени ожидают на территории Москвы — обыкновенная чечетка, серый сорокопут, зимняк, пуночка и клест-еловик. Позже, в январе, к ним должны присоединиться длиннохвостая неясыть, луток, а также большой и средний крохали.
Ранее «Радио 1» передавало, что восемь жирафов из Намибии прилетели в Казань — животных доставили специальным бортом Ил-76 в комфортных вагончиках. Такой перелёт стал первым подобным случаем за последние 19 лет. На новом месте жирафов поселят в местном зооботсаде, где они будут жить по соседству с зебрами. Подробности читайте здесь.
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