Куртукова прокомментировала слова Тинькова* о популярности русской музыки за рубежом

19 июня 2026, 21:34

Татьяна Куртукова ответила на критику Олега Тинькова* из-за песни «Матушка Земля»

Татьяна Куртукова (Фото: Instagram** / @ts_makeeva)

Певица Татьяна Куртукова отреагировала в соцсетях на высказывания предпринимателя Олега Тинькова* о её песне «Матушка Земля». Артистка выступила в защиту права людей слушать музыку, которая им нравится, и сохранять связь со своей культурой.