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Куртукова прокомментировала слова Тинькова* о популярности русской музыки за рубежом

Татьяна Куртукова ответила на критику Олега Тинькова* из-за песни «Матушка Земля»
Татьяна Куртукова (Фото: Instagram** / @ts_makeeva)

Певица Татьяна Куртукова отреагировала в соцсетях на высказывания предпринимателя Олега Тинькова* о её песне «Матушка Земля». Артистка выступила в защиту права людей слушать музыку, которая им нравится, и сохранять связь со своей культурой.



По словам Куртуковой, она не понимает, почему кто-то пытается осуждать или ограничивать россиян за любовь к русским песням и традициям. Певица отметила, что каждый человек вправе самостоятельно выбирать, какую музыку слушать и под какие композиции танцевать.

В своём комментарии артистка также иронично обратилась к бизнесмену, предположив, что ему самому могла бы понравиться подобная музыка, но он не готов признаться в этом публично. Кроме того, она посоветовала ему заняться привычным делом, которое, по её мнению, помогает сохранять душевное равновесие.

Ранее Олег Тиньков* раскритиковал популярность композиции «Матушка Земля» за пределами России, что вызвало активное обсуждение в социальных сетях.

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