Куртукова прокомментировала слова Тинькова* о популярности русской музыки за рубежом
Певица Татьяна Куртукова отреагировала в соцсетях на высказывания предпринимателя Олега Тинькова* о её песне «Матушка Земля». Артистка выступила в защиту права людей слушать музыку, которая им нравится, и сохранять связь со своей культурой.
По словам Куртуковой, она не понимает, почему кто-то пытается осуждать или ограничивать россиян за любовь к русским песням и традициям. Певица отметила, что каждый человек вправе самостоятельно выбирать, какую музыку слушать и под какие композиции танцевать.
В своём комментарии артистка также иронично обратилась к бизнесмену, предположив, что ему самому могла бы понравиться подобная музыка, но он не готов признаться в этом публично. Кроме того, она посоветовала ему заняться привычным делом, которое, по её мнению, помогает сохранять душевное равновесие.
Ранее Олег Тиньков* раскритиковал популярность композиции «Матушка Земля» за пределами России, что вызвало активное обсуждение в социальных сетях.
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