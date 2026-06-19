Петр Дранга зарегистрировал новый бизнес в сфере исполнительских искусств

19 июня 2026, 19:03

Петр Дранга открыл новую компанию «Русские Сказки»

Пётр Дранга (Фото: Instagram* / @drangaofficial)

Петр Дранга запустил новый предпринимательский проект. Как стало известно, 11 июня 2026 года в Москве была зарегистрирована компания ООО «Русские Сказки». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».