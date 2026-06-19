Петр Дранга зарегистрировал новый бизнес в сфере исполнительских искусств
Петр Дранга запустил новый предпринимательский проект. Как стало известно, 11 июня 2026 года в Москве была зарегистрирована компания ООО «Русские Сказки». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Основным направлением деятельности нового юридического лица стали исполнительские искусства. Сам музыкант занял пост генерального директора, а также выступил единственным учредителем и владельцем компании.
Для Дранги это не первый опыт ведения бизнеса. Ранее артист стал владельцем ООО «Брукман Концепт», которое работает в сфере бронирования билетов на культурные и развлекательные мероприятия.
Пока подробности о будущих проектах «Русских Сказок» не раскрываются. Однако создание новой компании может свидетельствовать о планах музыканта по развитию собственных творческих инициатив и расширению деятельности за пределами концертной сцены.
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