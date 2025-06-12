«Я была птенчиком»: Наталья Рудова призналась о домогательствах режиссёра
41-летняя актриса рассказала о инциденте в начале своей карьеры
Российская актриса театра и кино Наталья Рудова в одном из шоу сообщила, что в самом начале своей творческой карьеры психологически пострадала из-за домогательств режиссёра.
Многие девушки, начиная свой творческий путь сталкиваются с сексуальными домогательствами. Актриса Наталья Рудова тоже имеет похожий неприятный опыт, которым спустя время решила поделиться.
«Мне было 20-21, я ещё была птенчиком и одуванчиком. На встрече с одним известным режиссером, чьё имя я, естественно, не буду называть, реально была такая история», — вспоминает Наталья.Девушка рассказала, что плакала, сидя на встрече в кабинете влиятельного человека, доказывая свои умения актёрской игры. Однако, для получения роли артистке прямо заявили о совместном ужине.
Раскрывать другие подробности истории Наталья не стала, но заверила, что отвергла предложение режиссёра и «спаслась бегством».