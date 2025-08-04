На Rolls Royse Ghost Филиппа Киркорова выписано свыше 500 штрафов ПДД
На Rolls Royse Ghost Филиппа Киркорова числится 502 штрафа ПДД. Автомобиль был приобретен певцом в 2016 году.
По информации «Постньюс», король российской эстрады 410 раз был оштрафован за превышение допустимой скорости на дороге. К тому же 44 раза Киркоров оплатил штраф за нарушение требований знаков и разметки, а 23 раза — за неправильную парковку. Еще три раза автомобиль проехал под красным сигналом светофора.
Судя по всему за рулем Rolls Royse Ghost был не сам Киркоров, а его водитель. Об этом можно судить по снимкам с дорожных камер. Все штрафы певцом были оплачены.
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