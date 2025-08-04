«Осадочек»: Певец Олег Майами со сцены послал зрителя на три буквы

04 августа 2025, 11:20

Певец Олег Майами со сцены послал зрителя на три буквы

Олег Майами (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певец Олег Майами позволил себе нецензурную брань на одном из своих концертов, послав зрителя на три буквы.





Видео опубликовал Telegram-канал «Звездач». Кадры отсутствуют из-за этических соображений. Исполнитель сказал зрителю следующее.





«Здесь все налегке отдыхают. Если ты (напился) и себя не контролируешь, уходи отсюда. Уходи. Здесь дети получают счастье. Пошел (отсюда)», — сказал Олег во время выступления.

«Концерт был невероятный, но у меня осадочек, что я позволил себе сорваться», — сказал Олег Майами, принося извинения фанатам.