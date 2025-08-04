«Осадочек»: Певец Олег Майами со сцены послал зрителя на три буквы
Певец Олег Майами со сцены послал зрителя на три буквы
Певец Олег Майами позволил себе нецензурную брань на одном из своих концертов, послав зрителя на три буквы.
Видео опубликовал Telegram-канал «Звездач». Кадры отсутствуют из-за этических соображений. Исполнитель сказал зрителю следующее.
«Здесь все налегке отдыхают. Если ты (напился) и себя не контролируешь, уходи отсюда. Уходи. Здесь дети получают счастье. Пошел (отсюда)», — сказал Олег во время выступления.Позже исполнитель извинился за собственную несдержанность. По его словам, подобное происходит «очень редко». Певец подчеркнул, что некий мужчина весь концерт мешал отдыхать присутствующим.
«Концерт был невероятный, но у меня осадочек, что я позволил себе сорваться», — сказал Олег Майами, принося извинения фанатам.