Кушанашвили о поцелуе Киркорова и Бузовой: «Билан надрывается, а весь стадион смотрит, как эти целуются. Свинство!»
Кушанашвили осудил Киркорова и Бузову за поцелуй на концерте Билана
Концерт Димы Билана прошёл две недели назад, а обсуждения вокруг него всё ещё не утихают. Однако главным объектом внимания стал не сам певец, а его коллеги, которые захотели развлечься оригинальным способом.
Журналисты засняли, как во время исполнения Биланом композиции «Я тебя отвоюю» Ольга Бузова сначала положила палец себе в рот, а затем – Филиппу Киркорову. После пара прикрыла губы руками и инициировала что-то наподобие поцелуя.
У пользователей соцсетей произошедшее вызвало отвращение. Звёзд осудили как фанаты, так и коллеги, отметив, что такое поведение недопустимо на публике.
Не остался в стороне и журналист Отар Кушанашвили.
«Они пришли на выступление к коллеге. Каков бы ни был Дима Билан, срывать его концерт, перетягивая внимание на себя – само по себе свинство! Билан надрывается, а весь стадион смотрит, как эти целуются!», – выразил негодование шоумен.При этом Кушанашвили подчеркнул, что не испытывает личной неприязни ни к Киркорову, ни к Бузовой. Однако их ласки на концерте он счёл излишними.