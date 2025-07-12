Кушанашвили о поцелуе Киркорова и Бузовой: «Билан надрывается, а весь стадион смотрит, как эти целуются. Свинство!»

12 июля 2025, 18:33

Кушанашвили осудил Киркорова и Бузову за поцелуй на концерте Билана

Филипп Киркоров и Ольга Бузова (фото: Telegram @official_kirkorov)

Концерт Димы Билана прошёл две недели назад, а обсуждения вокруг него всё ещё не утихают. Однако главным объектом внимания стал не сам певец, а его коллеги, которые захотели развлечься оригинальным способом.





Журналисты засняли, как во время исполнения Биланом композиции «Я тебя отвоюю» Ольга Бузова сначала положила палец себе в рот, а затем – Филиппу Киркорову. После пара прикрыла губы руками и инициировала что-то наподобие поцелуя.



У пользователей соцсетей произошедшее вызвало отвращение. Звёзд осудили как фанаты, так и коллеги, отметив, что такое поведение недопустимо на публике.



Не остался в стороне и журналист Отар Кушанашвили.





«Они пришли на выступление к коллеге. Каков бы ни был Дима Билан, срывать его концерт, перетягивая внимание на себя – само по себе свинство! Билан надрывается, а весь стадион смотрит, как эти целуются!», – выразил негодование шоумен.