Шаляпин шокирован поцелуем Киркорова и Бузовой: «Под такие песни на тот свет провожают, а не пальцы суют»

11 июля 2025, 11:42

Шаляпина шокировал поцелуй Киркорова и Бузовой на концерте Билана

Филипп Киркоров и Ольга Бузова (фото: Telegram @official_kirkorov)

Прохор Шаляпин шокирован поцелуем Филиппа Киркорова и Ольги Бузовой.





Шоумен стал гостем шоу Карины Мурашкиной, которая шокирована произошедшим не меньше, где осудил поведение артистов на концерте Димы Билана. Шаляпин подчеркнул, что страстные выходки пары были неуместны не только из-за публичности мероприятия, но и из-за музыкального сопровождения.





«Я не знаю, как можно не посмотреть этот номер и засовывать друг другу пальцы в рот. Можно было это под „ночной хулиган“ хотя бы сделать, а не под эту шедевральную песню. Под неё на тот свет провожают, а никак не пальцы суют», – высказался Шаляпин.