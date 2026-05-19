19 мая 2026, 08:16

Кушанашвили обвинил Долину в вероломстве после ее песни о скандале с квартирой

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Телеведущий Отар Кушанашвили обвинил певицу Ларису Долину в вероломстве. Своим мнением он поделился в проекте «Каково?!» на YouTube.





Поводом стала новая песня Долиной «Момент истины», в тексте которой говорится о тяжелой судьбе и проклятиях толпы. Кушанашвили обратил внимание на то, что композиция начинается с крылатого выражения «казнить нельзя помиловать».



Он предположил, что певица намекает на скандал с квартирой, проданной под влиянием мошенников. Суд в итоге оставил жилье покупательнице, а народная артистка России, по мнению ведущего, вместо извинений «встала в позу».

«Каким же вероломством нужно обладать! Мало того что не приносить извинения, еще и встать в позу», — возмутился он.