Кушанашвили обвинил Долину в вероломстве после ее песни о скандале с квартирой
Телеведущий Отар Кушанашвили обвинил певицу Ларису Долину в вероломстве. Своим мнением он поделился в проекте «Каково?!» на YouTube.
Поводом стала новая песня Долиной «Момент истины», в тексте которой говорится о тяжелой судьбе и проклятиях толпы. Кушанашвили обратил внимание на то, что композиция начинается с крылатого выражения «казнить нельзя помиловать».
Он предположил, что певица намекает на скандал с квартирой, проданной под влиянием мошенников. Суд в итоге оставил жилье покупательнице, а народная артистка России, по мнению ведущего, вместо извинений «встала в позу».
«Каким же вероломством нужно обладать! Мало того что не приносить извинения, еще и встать в позу», — возмутился он.Кушанашвили назвал Долину безблагодатным человеком, а также выразил разочарование тем, что она так и не признала свое поведение неправильным.