Кушанашвили озвучил причину развода Диброва с женой

13 августа 2025, 16:09

Отар Кушанашвили заявил, что Дмитрий Дибров достал жену Полину за 16 лет брака

Дмитрий и Полина Дибровы (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Журналист Отар Кушанашвили в своем блоге высказался о разводе Дмитрия и Полины Дибровых после 16 лет брака.