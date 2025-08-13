Кушанашвили озвучил причину развода Диброва с женой
Журналист Отар Кушанашвили в своем блоге высказался о разводе Дмитрия и Полины Дибровых после 16 лет брака.
Кушанашвили считает, что причиной разрыва отношений между Дмитрием и Полиной Дибровыми стали их различия. Журналист предположил, что Полине могли не нравиться творческие наклонности Дмитрия, его склонность к красноречию и рассуждениям.
Он отметил, что изначально эти отношения были обречены на провал, так как супруги были из разных миров. По мнению журналиста, Полина просто устала от постоянного присутствия Дмитрия в ее жизни.
Дмитрий и Полина Дибровы пока не подали заявление на развод официально, но уже обратились к адвокатам. По слухам, причиной разрыва стали измены. Полина начала встречаться с другом семьи Романом Товстиком, который сейчас разводится со своей женой.
