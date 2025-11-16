Кушанашвили раскритиковал игру Козловского и Петрова
Журналист Отар Кушанашвили в эфире своего YouTube‑шоу «Каково?!» жёстко раскритиковал игру Данилы Козловского и других современных актёров.
Премьера детективного сериала «Бар „Один звонок“» состоялась 2 октября, где артист сыграл главную роль. Кушанашвили сравнил его актёрскую манеру с «усилиями ученика седьмого класса средней школы №15 города Кутаиси» и добавил, что «хуже Данилы Козловского» играет разве что Александр Петров — но только «в отдельных ролях».
Новую ленту скандальный шоумен назвал «худшим зрительским опытом» в своей жизни. Особенно он усомнился в уместности эпизода, где Козловский танцует на барной стойке. На этом моменте, по словам Кушанашвили, он «сломался».
При этом журналист отметил и положительные моменты. По его мнению, наиболее удачно выглядел в кадре блогер Егор Шип, «переигравший всех», в том числе и Оксану Акиньшину.
