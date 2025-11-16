Кушанашвили раскритиковал игру Козловского и Петрова

16 ноября 2025, 22:00

Кушанашвили заявил, что Петров играет хуже Козловского

Отар Кушанашвили (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Журналист Отар Кушанашвили в эфире своего YouTube‑шоу «Каково?!» жёстко раскритиковал игру Данилы Козловского и других современных актёров.