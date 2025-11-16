«Ощущаю себя способной на любые свершения»: Жена Малинина нежно поздравила его с 67-летием

16 ноября 2025, 20:44

Жена певца Александра Малинина Эмма нежно поздравила его с 67-летием

Александр Малинин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Сегодня народный артист России Александр Малинин отмечает 67-летие. Супруга исполнителя Эмма трогательно обратилась к нему в соцсетях.





Женщина подчеркнула, что восхищается его оптимизмом, лёгкостью и внутренней свободой, пообещав быть рядом, любить, поддерживать и вдохновлять мужа. По её словам, настоящая любовь не угасает со временем, а, напротив, расцветает и становится ещё прекраснее.





«Рядом с тобой я ощущаю себя молодой, энергичной и сильной, мотивированной, способной на любые свершения», — написала Эмма Малинина.