«Ощущаю себя способной на любые свершения»: Жена Малинина нежно поздравила его с 67-летием
Сегодня народный артист России Александр Малинин отмечает 67-летие. Супруга исполнителя Эмма трогательно обратилась к нему в соцсетях.
Женщина подчеркнула, что восхищается его оптимизмом, лёгкостью и внутренней свободой, пообещав быть рядом, любить, поддерживать и вдохновлять мужа. По её словам, настоящая любовь не угасает со временем, а, напротив, расцветает и становится ещё прекраснее.
«Рядом с тобой я ощущаю себя молодой, энергичной и сильной, мотивированной, способной на любые свершения», — написала Эмма Малинина.
Пользователи сети присоединились к поздравлениям, они назвали пару шикарной и восхитились ею. Кроме того, по словам аудитории, она с удовольствием слушает романсы Александра.