Рэпер Icegergert перед скандалом повысил ценник на свои концерты до 7 млн руб

Георгий Гергерт (Фото: Instagram**/iceicegergert)

Рэпер Icegergert (Георгий Гергерт) резко повысил гонорары за сольные выступления. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.



Если летом он брал за концерт 3,5 млн рублей, то теперь его ценник вырос вдвое — до 7 млн.

Ранее московская прокуратура заявляла, что артисту грозит административный арест до 15 суток по делу об экстремистском выкрике на сцене. Его также обвиняют в публичном демонстрировании атрибутики запрещённой организации.

На спорное видео с московского концерта обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, которая расценила фразу «Жизнь ворам!»* как пропаганду криминальной субкультуры.

**Запрещен в РФ
