Рэпер Icegergert перед скандалом повысил ценник на свои концерты до 7 млн руб
Рэпер Icegergert (Георгий Гергерт) резко повысил гонорары за сольные выступления. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
Если летом он брал за концерт 3,5 млн рублей, то теперь его ценник вырос вдвое — до 7 млн.
Ранее московская прокуратура заявляла, что артисту грозит административный арест до 15 суток по делу об экстремистском выкрике на сцене. Его также обвиняют в публичном демонстрировании атрибутики запрещённой организации.
На спорное видео с московского концерта обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, которая расценила фразу «Жизнь ворам!»* как пропаганду криминальной субкультуры.
