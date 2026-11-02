Квартира Ксении Качалиной в центре Москвы осталась без наследника

02 ноября 2026, 09:47

Ксения Качалина (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Квартира актрисы Ксении Качалиной в Брюсовом переулке пустует после ее смерти. Юрист Иван Морозов предупредил, что недвижимость может перейти городу, если наследники не примут ее в установленном порядке. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.