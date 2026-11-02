Квартира Ксении Качалиной в центре Москвы осталась без наследника
Квартира актрисы Ксении Качалиной в Брюсовом переулке пустует после ее смерти. Юрист Иван Морозов предупредил, что недвижимость может перейти городу, если наследники не примут ее в установленном порядке. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Дочь актрисы и Михаила Ефремова Анна-Мария не обратилась к нотариусу в течение шести месяцев после смерти матери. Двухкомнатную квартиру оценивают примерно в 60 млн рублей.
SHOT утверждает, что коммунальные платежи за жилье вносит Ефремов. За год он заплатил около 180 тысяч рублей, долгов нет. По словам очевидцев, в помещениях почти ничего не осталось: на стенах нет обоев, виден пол.
Морозов пояснил, что при отсутствии наследников, принявших имущество, квартиру могут признать выморочной и передать Москве. При этом наследство можно принять не только через нотариуса, но и фактически. В некоторых случаях суд может восстановить пропущенный срок.
Качалина получила квартиру в 2004 году после развода с Ефремовым. Актриса умерла 3 декабря 2025 года на 55-м году жизни от острой сердечной недостаточности. Ее тело обнаружил бывший супруг, приехавший навестить ее.
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