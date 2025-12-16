Квартира остаётся у покупательницы: Верховный суд не поддержал Ларису Долину
В деле о пятикомнатной квартире Ларисы Долиной в Хамовниках произошёл важный поворот — Верховный суд РФ встал на сторону предпринимательницы Полины Лурье. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
Высшая судебная инстанция удовлетворила её жалобу, отменила решения нижестоящих судов и направила спор на новое рассмотрение. При этом ключевой момент: право собственности на квартиру сейчас остаётся за Лурье.
Ранее несколько судов признавали сделку купли-продажи недействительной, соглашаясь с позицией Долиной. Певица утверждала, что летом 2024 года стала жертвой телефонных мошенников, которые, представляясь сотрудниками спецслужб, вынудили её продать жильё и перевести вырученные деньги. Сумма сделки, по разным данным, составила от 112 до 138 миллионов рублей.
Полина Лурье, в свою очередь, настаивала, что действовала добросовестно, оформила сделку юридически корректно и фактически осталась и без квартиры, и без денег. В Верховном суде её сторона поставила под сомнение сам факт того, что Долина находилась в состоянии заблуждения или психологического давления в момент подписания документов.
Адвокаты Лурье обратили внимание на ряд несостыковок, в том числе на отдельные договорённости, которые певица заключала уже после основной сделки — например, соглашение об изъятии из квартиры стула и пианино. По мнению защиты, такие действия плохо сочетаются с версией о полной утрате контроля над ситуацией.
Теперь дело будет заново рассмотрено судом первой инстанции, но с учётом позиции Верховного суда. До вынесения нового решения собственницей спорной квартиры официально остаётся Полина Лурье.
