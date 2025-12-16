Квартира остаётся у покупательницы: Верховный суд не поддержал Ларису Долину

16 декабря 2025, 17:56

Право собственности на квартиру Ларисы Долиной сохранили за Полиной Лурье

Лариса Долина (Фото: Instagram* / @larisa.dolina.official)

В деле о пятикомнатной квартире Ларисы Долиной в Хамовниках произошёл важный поворот — Верховный суд РФ встал на сторону предпринимательницы Полины Лурье. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.