Лариса Долина готова вернуть деньги Полине Лурье по спору о квартире
Адвокат Ларисы Долиной заявил, что артистка готова вернуть 112 миллионов рублей Полине Лурье за покупку квартиры. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, что Лурье подала жалобу в Верховный суд с требованием признать законной сделку купли-продажи квартиры Долиной. Суть конфликта связана с спорными финансовыми обязательствами между сторонами.
Адвокат звезды сообщила, что певица заинтересована в скорейшем и мирном разрешении ситуации. Она готова самостоятельно вернуть всю сумму, ранее полученную от Полины Лурье, чтобы завершить разбирательство.
